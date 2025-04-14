الدكتور أهم.. عمرو أديب: ليه زعلانين لما بقول البلد صرفت عليكم في التعليم

علق الإعلامي عمرو أديب، على حالة الجدل التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حديثه عن ظاهرة هجرة الأطباء من مصر .

وقال عمرو اديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" فيه ناس زعلت اوي لما قلت إن الطب رسالة ".

وتابع عمرو أديب:" إديني فرصة اناشد الحكومة والدولة إنها تحافظ على الاطباء الموجودين في مصر وتعمل على تحسين أجورهم ".



وأكمل عمرو أديب :" انتوا ليه زعلانين لما بقول البلد صرفت عليكم في التعليم.. وصرفت علينا كلنا في التعليم بسب الدكتور الصرف عليه اهم من أي حد والدكتور اهم من أي حد تاني".