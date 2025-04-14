المدرسة البرتغالية.. الأهلي يتفاوض مع مدرب كبير خلفا لكولر

كشف مصطفى عبده، لاعب الأهلي السابق، عن موقف النادي مع المدير الفني مارسيل كولر.

وقال مصطفى عبده نجم الأهلي الأسبق عبر الكورة مع فايق: “الأهلي في تفاوض مع مدرب كبير والمدرسة البرتغالية هي الأقرب لخلافة كولر”.

الأهلي وصن داونز

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الي جنوب أفريقيا مساء غد استعداداً لمواجهة صن داونز المقرر لها الثالثة من عصر السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كان مقررا أن تغادر البعثة يوم الأربعاء لكن تم تعديل الموعد بسبب تعذر حجز طائرة خاصة في هذا الموعد.

ويخوض الفريق مرانه الأخير غدا ثم يختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني القائمة التي سيغادر بها الي جنوب أفريقيا .

واعلن مجلس إدارة الأهلي في وقت سابق تكليف محمـد الدماطي، ‏عضو ‏المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول ، حيث قام ‏بالتنسيق والترتيب ‏الكامل مع محمـد رمضان، المدير الرياضي، ومحمد ‏شوقي نائب المدير الرياضي، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق ‏من سفر وإقامة وملاعب ‏تدريب، ‏لمساعدة الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق ‏أفضل النتائج، التي تعزز من فرص الفريق ‏في التأهل للمباراة النهائية.