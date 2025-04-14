مجلس الأهلي يطلب من الخطيب إعفاء محمد رمضان من منصبه| خاص

شهدت أروقة النادي الأهلي حالة من الغضب الكبيرة؛ بسبب النتائج السلبية التي يحققها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت تقارير صحفية، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، أعلن غضبه من محمد رمضان المدير الرياضي، بعد التعادل الأخير مع بيراميدز ببطولة الدوري المصري.

إعفاء محمد رمضان من منصبه

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن مجلس إدارة الأهلي يطلب من الخطيب إعفاء محمد رمضان من منصبه، وتوجيه الشكر له؛ بسبب أزماته المتكررة منذ توليه المسئولية، وانفراده بالقرار، ودخوله في أزمات عديدة مع الجهاز الفني واللاعبين؛ مما انعكس بشكل سلبي على الفريق.

وعلى الجانب الآخر يستعد النادي الأهلي بالمشاركة، ببطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

ويلعب الأهلى مع إنتر ميامي على ملعب "هارد روك" في "ميامي"، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت واشنطن، الثالثة فجراً بتوقيت القاهرة، فيما يلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية بملعب "ميتلايف" في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت واشنطن، السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويختتم الأهلي مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، بمواجهة بورتو البرتغالي على ملعب "ميتلايف" في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت واشنطن، الرابعة فجراً بتوقيت القاهرة.