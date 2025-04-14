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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخطيب يوصي كولر بمشاركة هذا اللاعب أمام صن داونز

محمود الخطيب
محمود الخطيب
سارة عبد الله

كشف الإعلامي الرياضي أحمد حسن، عن توصية عاجلة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي بشأن اللاعب التونسي علي معلول.

وكتب أحمد حسن على فيسبوك: "الكابتن محمود الخطيب أوصى مارسيل كولر بمنح علي معلول فرصة المشاركة أمام صن داونز للاستفادة من خبراته الكبيرة".

قائمة غيابات الأهلي أمام صن دوانز

ويدخل الأهلي المباراة في ظل غيابات مؤثرة، حيث تأكد غياب أربعة لاعبين عن القائمة المسافرة إلى جنوب إفريقيا، وهم:

يحيى عطية الله – يعاني من إصابة عضلية في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مواجهة بيراميدز الأخيرة في الدوري المحلي.

كريم الدبيس – تعرض لكدمة قوية وورم في الكاحل خلال نفس المباراة، ما يستدعي إبعاده عن المشاركة حتى التعافي التام.

كريم فؤاد – لا يزال في مرحلة التأهيل البدني ولم يتعافَ بشكل كامل من إصابته السابقة.

رضا سليم – لم يكتمل شفاؤه ويواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي.

أزمة في مركز الظهير الأيسر

يشكل غياب كل من عطية الله والدبيس تحديًا كبيرًا للمدير الفني السويسري مارسيل كولر، خاصة أن كلا اللاعبين يشغلان مركز الظهير الأيسر، في وقت لم يتم فيه الاعتماد فنيًا على التونسي علي معلول منذ تعافيه من الإصابة وتجديد عقده مع النادي، وهو ما يزيد من صعوبة الاختيارات الفنية في هذا المركز.

موعد مباراتي الأهلي وصن دوانز" الذهاب والإياب"

ذهاب نصف النهائي: السبت 19 أبريل 2025، الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" ببريتوريا، جنوب إفريقيا.

الإياب: الجمعة 25 أبريل 2025، الساعة 7:00 مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

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