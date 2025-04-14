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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. 4 لاعبين مؤثرين ضمن غيابات الأهلي أمام صن دوانز

الأهلي وصن دوانز
الأهلي وصن دوانز
حمزة شعيب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام نظيره ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، في اللقاء المقرر إقامته في تمام الساعة الثالثة عصر السبت المقبل، الموافق 19 أبريل 2025، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-2025.

قائمة غيابات الأهلي أمام صن دوانز

ويدخل الأهلي المباراة في ظل غيابات مؤثرة، حيث تأكد غياب أربعة لاعبين عن القائمة المسافرة إلى جنوب إفريقيا، وهم:

يحيى عطية الله – يعاني من إصابة عضلية في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مواجهة بيراميدز الأخيرة في الدوري المحلي.

كريم الدبيس – تعرض لكدمة قوية وورم في الكاحل خلال نفس المباراة، ما يستدعي إبعاده عن المشاركة حتى التعافي التام.

كريم فؤاد – لا يزال في مرحلة التأهيل البدني ولم يتعافَ بشكل كامل من إصابته السابقة.

رضا سليم – لم يكتمل شفاؤه ويواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي.

أزمة في مركز الظهير الأيسر

يشكل غياب كل من عطية الله والدبيس تحديًا كبيرًا للمدير الفني السويسري مارسيل كولر، خاصة أن كلا اللاعبين يشغلان مركز الظهير الأيسر، في وقت لم يتم فيه الاعتماد فنيًا على التونسي علي معلول منذ تعافيه من الإصابة وتجديد عقده مع النادي، وهو ما يزيد من صعوبة الاختيارات الفنية في هذا المركز.

موعد مباراتي الأهلي وصن دوانز" الذهاب والإياب"

ذهاب نصف النهائي: السبت 19 أبريل 2025، الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" ببريتوريا، جنوب إفريقيا.

الإياب: الجمعة 25 أبريل 2025، الساعة 7:00 مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

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