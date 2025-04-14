كواليس جديدة في إنهاء أزمة مصطفى محمد مع حسام حسن

كشف خالد الغندور أن مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، أوضح أن مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر، كان حريصا على الاعتذار للجهاز الفني للمنتخب وتحديدا التوأم حسام وإبراهيم حسن خلال الفترة الماضية بسبب ما حدث منه عقب تغييره أمام سيراليون بالتصفيات المؤهلة لمونديال ٢٠٢٦.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"حسام حسن عقب انتهاء المعسكر أرسل رسالة للتوأم أكد فيها على أنه لم يكن يقصد الخروج عن النص أو التجاور في حق الجهاز الفني وأن غضبه كان بسبب عدم رضاه عن مستواه في المباراة والأداء بشكل عام".

وتابع :"مصطفى محمد تواصل مع التوأم في عيد الفطر وشرح وجهة نظره وأكد على احترامه وتقديره لحسام وإبراهيم حسن والأمور انتهت وليس هناك أزمات حالية بين اللاعب والجهاز الفني للفراعنة