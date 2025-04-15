حسام غويبة: فوز المصري على بتروجت أسعد الجماهير

أعرب حسام غويبة، نجم النادي المصري السابق، عن سعادته الكبيرة بالفوز العريض الذي حققه الفريق البورسعيدي على بتروجت بأربعة أهداف دون رد في الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن هذا الانتصار جاء في توقيت مهم بعد الإقصاء من بطولة الكونفدرالية، وأسهم في رفع الروح المعنوية للجماهير التي شعرت بالإحباط بعد وداع البطولة القارية.





وفي تصريحاته لبرنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه الإعلامي ماركو مراد على قناة «صدى البلد»، أوضح غويبة أن فريق بتروجت رغم الهزيمة الثقيلة قدّم مباراة جيدة، إلا أن الفاعلية الهجومية للمصري صنعت الفارق، خاصة في ظل تألق المهاجم بابا بادجي، الذي سجل “هاتريك” واكتسب ثقة كبيرة ستنعكس على مستواه في الفترة المقبلة.

وأضاف غويبة أن غياب اللاعب محمد الشامي عن اللقاء أثّر سلبًا على أداء الفريق، مؤكدًا أن وجوده كان سيمنح المصري تنوعًا هجومياً أكبر.

وتحدث أيضًا عن الأخطاء الفنية التي ارتكبها المدير الفني أنيس بوجلبان في مباراة الإياب أمام سيمبا التنزاني، والتي كلفت الفريق توديع بطولة الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن إدارة المباراة لم تكن موفقة من الناحية التكتيكية.





ورأى غويبة أن الدفع باللاعب كريم العراقي في مواجهة الإياب أمام سيمبا كان ليكون الخيار الأنسب، في ظل قدرته على التعامل مع الضغط واللعب في مباريات مصيرية. كما انتقد الحالة الذهنية للاعبي المصري خلال تنفيذ ركلات الترجيح، معتبرًا أن غياب التركيز كان أحد أسباب الإقصاء، رغم المجهود المبذول طيلة مشوار البطولة



