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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيتي كلوب 2008 يكتسح المصري القاهري برباعية في الكأس

سيتي كلوب
سيتي كلوب
ملك موسى

واصل فريق سيتي كلوب لكرة القدم للناشئين مواليد 2008، عروضه ونتائجه المميزة هذا الموسم وتفوق أداءً ونتيجة على نظيره المصري القاهري برباعية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما على ملعب حلوان البلد ضمن منافسات كأس مصر . 

ويقود قطاع كرة القدم بأندية سيتي كلوب محمد وهبة ومساعديه أسامة عرابى و حسام حسن، وتشارك أندية سيتي كلوب في منافسات كرة القدم للموسم الرياضي الحالي بخمسة فرق، وكرة السلة بـ30 فريقاً بنين وبنات، بينما تشارك في منافسات كرة اليد بـ22 فريقا، فيما سيتم المشاركة فى منافسات الكرة الطائرة بـ 10 فرق.

وعلى مستوى الألعاب الفردية تشارك السباحة بـ140 لاعبا ولاعبة من مواليد 2004 حتى 2015 تم تسجيلهم رسميا في اتحاد اللعبة، كما بلغ عدد المسجلين في اتحاد الجودو 152لاعباً ولاعبة من فروع سيتي كلوب، فيما يشارك الكاراتيه رسمياً بـ169 لاعباً ولاعبة.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية سيتي كلوب في التركيز على الناشئين لبناء قاعدة رياضية في جميع أنحاء الجمهورية وجميع اللعبات الرياضية لخدمة المستوى الأول والمنتخبات الوطنية مستقبلاً، كما يأتي التوسع في المشاركة بالبطولات الرسمية بعد إشهار سيتي كلوب رسمياً وتعدد بروتوكولات التعاون بين النادي وعدد من الاتحادات الرياضية.

وكانت مجموعة أندية سيتي قد تعاقدت مع نجوم الرياضة الكبار أمثال : محمد وهبة وسيد معوض وأسامة عرابي وحسام حسن وعدد من نجوم كرة القدم الكبار، بالإضافة إلى باسل الغرباوي ( الجودو ) ومهند مجدي ( الكاراتيه) وحسام غريب وأحمد العطار ( كرة اليد ) وطارق لبيب ( السباحة) وطارق خيري (كرة السلة) وشريف نصيف ( التنس) وعزب عبد الرحمن ( الكرة الطائرة) كمخططين استراتيجيين للعبات الرياضية بالنادي و ملهمين للناشئين لدى بناء قواعدهم وفق خطة مدروسة تستهدف مصلحة أبناء مجتمع سيتي كلوب والرياضة المصرية كهدف استراتيجي.

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