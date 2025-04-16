قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محاكمة كروان مشاكل بتهمة سب وقذف ريهام سعيد
الأونكتاد تطالب باستثناء الدول النامية ذات الاقتصادات الضعيفة من تعريفات «ترامب» الجمركية
مواعيد كافة قطارات السكة الحديد اليوم الأربعاء 16-4-2025
هذا ما أعده الله للكاظمين الغيظ في الدنيا والآخرة.. فرصة عظيمة اغتنمها
«عجبت لك يازمن».. لميس الحديدي تكشف عن التحفظات المجتمعية حول اسم الأم في البطاقة|فيديو
إعلامي يكشف المرشح الأقرب لتدريب الأهلي بعد طلبه 4 ملايين دولار في الموسم
نجم الأهلي السابق ينصح محمد شريف باستكمال مشواره في الاحتراف
حكم الاستمناء باليد وعمل العادة السرية خوفًا من الزنا
خصومات تصل إلى 100.000 جنيه على طرازات شانجان | تفاصيل
كولر يواصل العناد مع معلول.. وهذا موقف وسام من قيادة هجوم الأهلي أمام صنداونز
احترس من هذه اليمين بعد صلاة العصر ؟.. داعية يحذر
بالأسماء .. حقيقة تواصل الأهلي مع مدربين أجانب لخلافة كولر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

احترس من هذه اليمين بعد صلاة العصر ؟.. داعية يحذر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إيمان طلعت

الحلف بالله كذبًا يُسمى في الشريعة الإسلامية باليمين الغموس، وهذا النوع من اليمين سمي كذلك؛ لأنه يغمس صاحبه في النار فهو إثم عظيم، وقال عنه بعض العلماء إنه ليس له كفارة من شدة الإثم.

وحذر الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، من يمين شديدة على صاحبها لو كان كاذبًا، خاصة بعد صلاة العصر.

وقال عبد الرازق، في فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،: احذر من كل الأيمان مرة، واحذر من يمين بعد العصر مليون مرة.

وتابع متسائلاً: "لماذا اليمين التي بعد العصر؟، سيدنا النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم رجلا حلف يمينا كاذبة بعد العصر)، والسبب في اليمين التي بعد العصر؛ لأن بعد العصر تجتمع فيه ملائكة الليل والنهار، فهو عندما يحلف بيمين كاذبة؛ فكأنه كذب أمام الناس وأمام ملائكة النهار وملائكة الليل.

هل يجوز فى كفارة اليمين أن تكون مالا بدل الإطعام ؟

سؤال أجاب عنه الشيخ عمرو الورداني، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له، على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ردَّ الورداني، بأنه يجوز إخراج كفارة اليمين إطعاما بدلًا من المال، وهذا ما نفتي به في دار الإفتاء المصرية، ومن الممكن أن يقسم الكفارة على عدة أشخاص، ومن الممكن أن يعطيها لفرد واحد فقط.

هل يجوز في كفارة اليمين أن تكون مالا بدل الطعام؟

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء: إن كفارة حنث اليمين، تكون إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، أو صيام 3 أيام.

وأوضح «ممدوح» خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «فيسبوك»، أن مقدار إطعام المسكين شرعًا: نصف صاع من الطعام لكل مسكين، وقدره كيلو ونصف الكيلو تقريبًا، مشيرًا إلى أن دفع قيمة مالية بدل الإطعام في الكفارة أمر مختلف بين العلماء، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء تؤيد الإمام أبو حنيفة الذي رأى جواز إخراج قيمة مالية في الكفارات وزكاة الفطر.

وحدد أمين الفتوى، المقدار المالي لكفارة حنث اليمين، «70 جنيهًا» كحد أدنى، ويجوز لمن حنث في اليمين أن يخرج أكثر من هذه القيمة.

كفارة اليمين التصرف الشرعي لمن تراكمت عليه كفارة الأيمان

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إنه يجب على المسلم عدم الإكثار من الحلف بالله، لما في ذلك من الجرأة على الله- سبحانه وتعالى- وعدم هيبته وتعظيمه، فقد قال الله- تعالى-: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ {البقرة:224}، وقال: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة:89}، وجاء ذمّ كثرة الحلف في قول الله عز وجل: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ {القلم:10}.

وأضاف لـ" صدى البلد" تعليقا على شخص يسأل ما حكم تكرار الحلف بالله في كثير من أمور الحياة فما كفارة ذلك اذا تعدد الحلف؟، قائلا : الْقَوْل الأْوَّل: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْحَالِفِ لِكُل يَمِينٍ كَفَّارَةٌ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الْخِرَقِيِّ، وَرِوَايَةُ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ أَحْمَدَ.

الْقَوْل الثَّانِي: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْحَالِفِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَبِهِ قَال أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ، قَال الْقَاضِي: وَهِيَ الصَّحِيحَةُ، وَهُوَ قَوْل مُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.

وأوضح الأطرش أن أحكام كفارة اليمين هي على التخيير بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجزت عنها جميعًا انتقلت إلى الأمر الرابع وهو الصيام، ولا يجزئك البدء بالصيام ما دمت قادرا على واحد من تلك الأنواع الثلاثة.

واستطرد: وإذا جهلت عدد الأيمان التي تلزمك كفاراتها، فلك أن تأخذ بالأقل، فإن شككت ـ مثلًا ـ هل عليك خمس كفارات أو ست؟ فعليك أن تكفر عن خمس؛ لأن الأصل عدم لزوم الكفارة.

هل يجوز في كفارة اليمين أن تكون مالا بدل الطعام كفارة اليمين التصرف الشرعي لمن تراكمت عليه كفارة الأيمان الحلف بالله كذبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسين مرعى مدافع فاركو

خاص.. مدافع الزمالك السابق يرحب بالانتقال إلى الأهلى

الفنان سيد رجب

منعني من دخول الفيلا | سيد رجب في قسم شرطة البدرشين لسبب مفاجئ

المعاشات

مع إعلان زيادتها .. غرامة تواجهك في المعاشات لهذا السبب

الطالب المحتجز

مدير مدرسة يعتدي على طالب و يحتجزه في مكتبه والتعليم تتحرك| ماذا حدث؟

موعد امتحانات الترم الثاني

موعد امتحانات التيرم الثاني 2025 .. الجدول النهائي من التعليم

فريق الاهخلي

أزمة شديدة للأهلي بمطار القاهرة.. ماذا حدث؟

عاصفة شمسية

عواصف مغناطيسية تضرب الأرض خلال ساعات .. ماذا يحدث؟

إمام عاشور

قرار قضائي رسمي في بلاغ اتهام ضد إمام عاشور بـ السب والقذف

ترشيحاتنا

محمود الخطيب ومارسيل كولر

إعلامي: الخطيب استفسر من كولر عن سر استبعاد أفشة

طارق حامد

أمير هشام: الزمالك يجس نبض طارق حامد

نادي الزمالك

تعرف على حكّام مباراة الزمالك وسموحة بكأس عاصمة مصر

بالصور

بعد وفاة حفيدة رئيس وزراء أسبق خلال جلسة تجميل| هل حقن البوتكس والفيلر تسبب الموت؟

مخاطر خفية عن حقن البوتوكس والفيلر
مخاطر خفية عن حقن البوتوكس والفيلر
مخاطر خفية عن حقن البوتوكس والفيلر

الإكزيما مرض جلدي مزمن.. تعرف على الأسباب والأعراض والعلاج

الإكزيما
الإكزيما
الإكزيما

أسرتها رفضت الجدل| سارة عوادين تكشف حقيقة علاقتها بحسام حبيب بعد شائعة الارتباط

حسام حبيب وسارة عوادين
حسام حبيب وسارة عوادين
حسام حبيب وسارة عوادين

بـ5789 حجرًا و225 عُملة معدنية.. تفاصيل إطلالة محمد رمضان في كوتشيلا المثيرة للجدل

إطلالة محمد رمضان في مهرجان موتشيلا بأمريكا
إطلالة محمد رمضان في مهرجان موتشيلا بأمريكا
إطلالة محمد رمضان في مهرجان موتشيلا بأمريكا

فيديو

سمكه الضفدع السامه

خطيرة على الإنسان.. ظهور سمكة الضفدع السامة في البحر المتوسط | فيديوجراف

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

التعليم تكشف موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

صديقة عمرو مرموش

تميمة حظه ولا حبيبة قلبه.. من هي صديقة عمرو مرموش التي ظهرت معه

سلاف فواخرجي

"قررت أعيش في مصر".. سلاف فواخرجي تكشف سبب اختيارها للاستقرار في أم الدنيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد