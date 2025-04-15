وكيل وزارة الرياضة بالغربية في زيارة مفاجئة لمقر إدارة شباب طنطا أول

قام، اليوم، اللواء حسين حنفي ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، بزيارة مفاجئة لمقر إدارة شباب طنطا أول، ويأتى ذلك في إطار جولاته المفاجئة على مستوى المحافظة للتأكيد على انضباط العاملين ومتابعة تنفيذ الأنشطة والوقوف على المشكلات التي تواجه مراكز الشباب وبحث سبل حلها وفقاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

جولة وكيل الشباب والرياضة بالغربية

حيث تابع سجلات وتقارير المتابعة والرد عليها ،وشدد على انضباط العاملين ومتابعة تنفيذ الأنشطة، كما تابع سجلات الحضور والانصراف للتأكد من انضباط العاملين والالتزام بمواعيد العمل الرسمية كما وجه العاملين للقيام بتكليفاتهم وفقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها.

يأتى ذلك في إطار حرص سيادته على متابعة العمل داخل الإدارات والوقوف على أهم المشكلات التى تواجه العاملين من أجل الارتقاء بمستوى العمل بالإدارات الفرعية .

جهود تنفيذية

أكد وكيل الوزارة أن ذلك يأتي لتحقيق انضباط العاملين والتأكد من تنفيذ خطط النشاط بالمراكز وكذلك متابعة ما تشمله الهيئات الشبابية من منشآت ، وأنه تم تغير الصورة الذهنية لمراكز الشباب ، وتحويلها لمراكز مجتمعية تقدم خدمات للأسر المصرية .