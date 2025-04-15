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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| مقارنة بين سيتروين C3 وأوبل كورسا 2025.. روبوت على شكل حصان يعمل بالهيدروجين

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.

أعلنت شركة GAC عن طرازها الجديد  GAC EMKOO موديل 2025، وتنتمي EMKOO لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وهي مصممة لاستيعاب خمسة ركاب، وظهرة لأول مرة عام 2021 .

تضم سوق السيارات المصرية الكثير من طرازات السيارات موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من إصدارات السيارات موديل 2025 ، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة، وجاء تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها الكثير من المميزات التي تعمل على راحة قائد السيارة وركابها، ومن ضمن هذه السيارات، كيا شوما موديل 1998، وتنتمي شوما لفئة السيارات السيدان .

كشفت شركة كاواساكي عن اكتشاف جديد سيغير مفهوم التنقل في المستقبل، وذلك من خلال ابتكار حصان ميكانيكي يعمل بالهيدروجين يسمي Kawasaki CORLEO.

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات المستعملة GAC EMKOO موديل 2025 فولكس فاجن جولف سيتروين C3 أوبل كورسا 2025 كيا شوما روبوت

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