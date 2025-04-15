عبد المحسن سلامة يعلن تفاصيل الأراضي الزراعية المخصصة للصحفيين

أعلن الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح على منصب نقيب الصحفيين تفاصيل الأراضى الزراعية التى حصل عليها للصحفيين .

وأعلن سلامة عن توافر الأراضى بمحافظة المنيا وسيتم فتح باب الحجز من اليوم ، موضحا أنه عقد جلسة مع اللواء عبد الوهاب، المسئول عن المشروع، تم خلالها الاتفاق على تخصيص أراضٍ زراعية للصحفيين بسعر 63 ألف جنيه للفدان، مع إمكانية شراء ما بين 5 إلى 10 أفدنة لكل صحفي.

وأكد أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة لتحسين الأوضاع المعيشية والاستثمارية للصحفيين، كما ان المشروع يتيح فترة سماح تصل إلى خمس سنوات دون فوائد، ويعد مشروعا استثماريا وذلك نظرا لفرص زيادة الارمشيرًا إلى أن قيمة الأرض سترتفع تدريجيًا مع مرور الوقت، ما يجعلها فرصة استثمارية متميزة.

ولفت إلى أن موقع الأرض يبعد ساعتين ونصف عن القاهرة، وستشهد المنطقة تنمية مماثلة لما شهدته مدينة السادس من أكتوبر ومدينتي.

وأضاف أن استمارات الحجز ستكون متاحة للزملاء الصحفيين بداية من اليوم، مؤكدًا أن هناك مرحلة ثانية ستعتمد على نسبة الإقبال والقطع المتبقية، وقد يُسمح خلالها للصحفيين بزيادة المساحة المخصصة لهم.

وأشار سلامة الى وجود مشروعات اخري سيعلن عنها قريبا ، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين أوضاع الصحفيين وتوفير فرص استثمارية وخدمية لهم.

الجدير بالذكر تقع منطقة الأراضي غرب مخافظة المنيا وصالحة لزراعة نخيل برحي وزيتون وبنجر وقمح وبطيخ وكنتالوب، خالصة ومسجلة من الدولة للتمليك للصحفي مباشرة والفدان ب ٦٣ ألف - (أقل سعر فى المنطقة خصيصا للصحفيين) دفع ٢٠٪؜ مقدم والباقي علي ١٠ أقساط في ١٠سنوات.