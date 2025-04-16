يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات موديل 2025 ، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

بيجو 408 موديل 2025 الجديدة

وجاءت هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بيجو 408 موديل 2025 ، وتنتمي 408 لفئة السيارات الكورس أوفر الكوبيه .

بيجو 408 موديل 2025 الجديدة

- أبعاد بيجو 408 موديل 2025 الجديدة

تتوافر سيارة بيجو 408 موديل 2025 فى سوق السيارات المصري بطول 4687 مم، وعرض 1859 مم، وارتفاع 1478 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2787 مم.

بيجو 408 موديل 2025 الجديدة

- محرك بيجو 408 موديل 2025

تحصل سيارة بيجو 408 موديل 2025 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 50 لترا، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، وتنتج قوة 215 حصانا.

بيجو 408 موديل 2025 الجديدة

- وسائل الأمان بـ بيجو 408 موديل 2025

زودت سيارة بيجو 408 موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات أمامية، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفية، ووسائد هوائية جانبية، وESP .

بيجو 408 موديل 2025 الجديدة

- مواصفات بيجو 408 موديل 2025

تمتلك سيارة بيجو 408 موديل 2025 الكثير من المميزات من ضمنها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، ونوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها باور ستيرنج، وتكييف، ونظام ذكي لركن السيارة، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وكراسي كهربائية، وبها مرايات ضم، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال الابواب تعمل باللمس، ومصابيح ضباب، وقفل مركزى للابواب، وكاميرا خلفية، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وGPS، ومثبت سرعة، ومقاعد كهربائية، وجنوط رياضية، وإنذار ضد السرقة .

بيجو 408 موديل 2025 الجديدة

- أسعار بيجو 408 موديل 2025

الفئة الأولى من سيارة بيجو 408 موديل 2025 تباع فى سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و99 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 408 موديل 2025 تباع فى سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و449 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بيجو 408 موديل 2025 تباع فى سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و449 ألف جنيه .