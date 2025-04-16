قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آداب المزاح في الإسلام مع الأصدقاء.. 3 شروط التزم بها
أشرف زكي يوجّه رسالة رومانسية لروجينا بمناسبة عيد ميلادها.. ماذا قال؟
إنقاذ امرأة حامل من تحت أنقاض منزل في جباليا بعد غارة جوية إسرائيلية
إعلامي يكشف: محمد شريف هو من عرض نفسه على الزمالك
استعدادًا لقصف إيران.. إعلام عبري: جسر جوي أمريكي لنقل الأسلحة إلى إسرائيل
هل قراءة سورة البقرة والملك في اليوم تكفي؟ .. الإفتاء ترد
زيزو يُحرّر محضرًا ضد الزمالك .. تفاصيل مثيرة
ترامب يمنع المهاجرين غير المُسجلين من الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي
أسرتها رفضت الجدل| سارة عوادين تكشف حقيقة علاقتها بحسام حبيب بعد شائعة الارتباط
أبطال وادى دجلة يقتربون من حسم لقب بطولة الجونة للإسكواش
ناقد رياضي يكشف كيف تُستخدم أزمة «زيزو» لزعزعة استقرار الزمالك |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات بيجو 408 موديل 2025

بيجو 408 موديل 2025 الجديدة
بيجو 408 موديل 2025 الجديدة
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات موديل 2025 ، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

بيجو 408 موديل 2025 الجديدة

وجاءت هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بيجو 408 موديل 2025 ، وتنتمي 408 لفئة السيارات الكورس أوفر الكوبيه .

بيجو 408 موديل 2025 الجديدة

- أبعاد بيجو 408 موديل 2025 الجديدة

تتوافر سيارة بيجو 408 موديل 2025 فى سوق السيارات المصري بطول 4687 مم، وعرض 1859 مم، وارتفاع 1478 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2787 مم.

بيجو 408 موديل 2025 الجديدة

- محرك بيجو 408 موديل 2025

تحصل سيارة بيجو 408 موديل 2025 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 50 لترا، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، وتنتج قوة 215 حصانا.

بيجو 408 موديل 2025 الجديدة

- وسائل الأمان بـ بيجو 408 موديل 2025

زودت سيارة بيجو 408 موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات أمامية، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفية، ووسائد هوائية جانبية، وESP .

بيجو 408 موديل 2025 الجديدة

- مواصفات بيجو 408 موديل 2025

تمتلك سيارة بيجو 408 موديل 2025 الكثير من المميزات من ضمنها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، ونوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها باور ستيرنج، وتكييف، ونظام ذكي لركن السيارة، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وكراسي كهربائية، وبها مرايات ضم، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال الابواب تعمل باللمس، ومصابيح ضباب، وقفل مركزى للابواب، وكاميرا خلفية، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وGPS، ومثبت سرعة، ومقاعد كهربائية، وجنوط رياضية، وإنذار ضد السرقة .

بيجو 408 موديل 2025 الجديدة

- أسعار بيجو 408 موديل 2025

الفئة الأولى من سيارة بيجو 408 موديل 2025 تباع فى سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و99 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 408 موديل 2025 تباع فى سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و449 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بيجو 408 موديل 2025 تباع فى سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و449 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات موديل 2025 بيجو 408 موديل 2025 السيارات الكورس أوفر محرك بيجو 408 وسائل الأمان بـ بيجو 408 مواصفات بيجو 408 موديل 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان سيد رجب

منعني من دخول الفيلا | سيد رجب في قسم شرطة البدرشين لسبب مفاجئ

ياسين مرعى مدافع فاركو

خاص.. مدافع الزمالك السابق يرحب بالانتقال إلى الأهلى

المعاشات

مع إعلان زيادتها .. غرامة تواجهك في المعاشات لهذا السبب

حالة الطقس غدا

موجة حارة تقترب.. الأرصاد تعلن نهاية الأجواء الباردة في هذا الموعد

الطالب المحتجز

مدير مدرسة يعتدي على طالب و يحتجزه في مكتبه والتعليم تتحرك| ماذا حدث؟

موعد امتحانات الترم الثاني

موعد امتحانات التيرم الثاني 2025 .. الجدول النهائي من التعليم

شقق الاسكان 2025

احجز شقتك الآن.. رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الجديدة

فريق الاهخلي

أزمة شديدة للأهلي بمطار القاهرة.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

الإفتاء

حكم إهداء ثواب إطعام المساكين للميت.. الإفتاء تكشف

د . علي جمعة

علي جمعة: أهل السنة هم أصحاب المنهج العلمي في الفهم والتوثيق

صرف مال الزكاة

هل يجوز صرف أموال الزكاة في إصلاح أسقف بيوت الفقراء؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

الإكزيما مرض جلدي مزمن.. تعرف على الأسباب والأعراض والعلاج

الإكزيما
الإكزيما
الإكزيما

أسرتها رفضت الجدل| سارة عوادين تكشف حقيقة علاقتها بحسام حبيب بعد شائعة الارتباط

حسام حبيب وسارة عوادين
حسام حبيب وسارة عوادين
حسام حبيب وسارة عوادين

بـ5789 حجرًا و225 عُملة معدنية.. تفاصيل إطلالة محمد رمضان في كوتشيلا المثيرة للجدل

إطلالة محمد رمضان في مهرجان موتشيلا بأمريكا
إطلالة محمد رمضان في مهرجان موتشيلا بأمريكا
إطلالة محمد رمضان في مهرجان موتشيلا بأمريكا

نشرة المرأة و المنوعات: حسام موافي يوضح متى يصبح السكر خطرًا.. قرية يعيش سكانها حتى 100 عام دون أمراض والسر يكمن في هذا النبات.. ومشروب يومي يقيك من السرطان

حسام موافي
حسام موافي
حسام موافي

فيديو

سمكه الضفدع السامه

خطيرة على الإنسان.. ظهور سمكة الضفدع السامة في البحر المتوسط | فيديوجراف

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

التعليم تكشف موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

صديقة عمرو مرموش

تميمة حظه ولا حبيبة قلبه.. من هي صديقة عمرو مرموش التي ظهرت معه

سلاف فواخرجي

"قررت أعيش في مصر".. سلاف فواخرجي تكشف سبب اختيارها للاستقرار في أم الدنيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد