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جامعة الأزهر تمنح باحثة متوفاة درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى.. فيديو وصور
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جامعة الأزهر تمنح باحثة متوفاة درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى.. فيديو وصور

جامعة الأزهر تمنح باحثة متوفاة درجة الدكتوراه
جامعة الأزهر تمنح باحثة متوفاة درجة الدكتوراه
محمد شحتة

ناقشت جامعة الأزهر، رسالة العالمية الدكتوراه في تخصص اللغويات للباحثة المتوفاة هانم محمود أبو اليزيد محمد أبو العزم، المدرس المساعد بقسم اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر ببورسعيد، بعد وفاتها بعدة أشهر، والتي كانت تحت عنوان (ظاهرة التأويل النحوي عند ابي الفداء  (732) هجرية في كتابه الكناش في النحو والتصريف.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور عادل محمد علي الطنطاوي، أستاذ اللغويات المتفرغ وعميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة سابقا مشرفا أصليا، والدكتورة منال فوزي عبد القادر محمد، أستاذ اللغويات المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر ببورسعيد مشرفا مشاركاً، والدكتورة عواطف أحمد كمال شهاب الدين، أستاذ اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة مناقشا داخليا، والدكتور أحمد محمد توفيق السوداني، أستاذ اللغويات وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالدايدمون مناقشا خارجيا.

وقررت لجنة  الإشراف والمناقشة منح الرسالة العالمية الدكتوراه للباحثة عليها رحمة الله بتقدير مرتبة الشرف الأولى.

وعقب الانتهاء من المناقشة، قال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن قرار انعقاد المناقشة كان بتوجيه كريم من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وموافقة وتصديق مجلس الجامعة، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت تكريما للباحثة وأسرتها وحفظا لحقوقها الفكرية، على أن يتم إيداع الرسالة في مكتبة الكلية والمكتبة المركزية بالجامعة.

وقام رئيس الجامعة، بتكريم أسرة الباحثة عليها رحمة الله ومنح نسخة من القرآن الكريم لزوجها ولابنها وابنتها، سائلا المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

جامعة الأزهر الدكتوراه هانم محمود أبو اليزيد كلية الدراسات الإسلامية والعربية رئيس جامعة الأزهر تكريم أسرة الباحثة

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