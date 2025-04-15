انسوا زيزو .. عمرو أديب يوجه رسالة نارية لـ الزمالك

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة إلى نادي الزمالك بعد أنباء توقيع زيزو للنادي الأهلي.

وكتب أديب من خلال حسابه الشخصي فيسبوك :" نصيحه بجد لنادى الزمالك انسوا زيزو وربنا يسهله وليذهب الى الاهلى ويلعب هناك بنجاح او بفشل ، الامر انتهى تماما ، ركز فى مبارياتك الباقيه ركز فى النقاط المسروقه ، ركز فى اللاعيبه الجديده اما زيزو فموضوع لا يستحق العناء او التفكير او المجهود ".



ومن ناحية أخرى يغادر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الي جنوب أفريقيا بعد قليل استعداداً لمواجهة صن داونز المقرر لها بعد ظهر السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



واختتم الفريق الأحمر تدريباته عصر اليوم حيث فرض السويسري مارسيل كولر المدير الفني سياجا من السرية بهدف تحفيظ لاعبيه الشكل الذي سيخوض به المباراة .



واستقر محمود الخطيب رئيس النادي علي مرافقة بعثة الفريق الأحمر الي جنوب أفريقيا علي متن طائرة خاصة.