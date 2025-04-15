خالد سعد: أخناتون وحد مجموعة المعبودات في إله واحد.. فيديو

قال الدكتور خالد سعد، مدير الإدارة العامة لأثار ما قبل التاريخ بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة المصرية أصبح لديها علماء آثار عكس ما كان في السابق، مشيرا إلى أن هناك بعض علماء الآثار يدرسون خارج مصر.

وأضاف “سعد” خلال لقائه التليفزيوني في برنامج “الخلاصة” المذاع على قناة “المحور” الفضائية، أن الملك أخناتون وحد مجموعة المعبودات في إله واحد.

وتابع مدير الإدارة العامة لأثار ما قبل التاريخ بوزارة السياحة والآثار، أن المصريين القدماء لم يتركوا شئ عن الحياة اليومية والعامة وكل ما تركوه أشياء لها صلة بالعالم الأخر والحياة الأخري.