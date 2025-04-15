مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين تستقبل سفير سيراليون

استقبلت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، ورئيسة مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، سعادة السفير صادق سيلا، سفير جمهورية سيراليون لدى القاهرة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات التعليمية والثقافية بين الأزهر الشريف وسيراليون.

وخلال اللقاء، رحبت الدكتورة نهلة الصعيدي بالسفير صادق سيلا، مشيدةً بالعلاقات التاريخية بين مصر وسيراليون، ومؤكدةً أن الأزهر الشريف يفتح أبوابه دائمًا أمام الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، لما تمثله هذه العلاقة من أهمية في تعزيز التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب.

كما شددت سيادتها على حرص الأزهر على توفير بيئة تعليمية متكاملة للطلاب الوافدين، تجمع بين التميز الأكاديمي والرعاية الشاملة، مشيرةً إلى أن الطلاب السيراليونيين يُعدّون جزءًا فاعلًا في المجتمع التعليمي الأزهري، ويحظون بكامل الدعم والرعاية.

وأشارت الدكتورة الصعيدي إلى الدور المحوري الذي يضطلع به الأزهر الشريف في القارة الإفريقية، من خلال تقديم المنح الدراسية، وإيفاد العلماء، وتنظيم البرامج التدريبية والدعوية التي تسهم في دعم الاستقرار ونشر قيم الاعتدال والوسطية. وأضافت أن الأزهر يولي القارة الإفريقية اهتمامًا خاصًا في إطار رسالته العالمية، ويحرص على تعزيز علاقاته مع مختلف الدول الإفريقية من خلال التعليم والدعوة.

من جانبه، عبّر السفير صادق سيلا عن امتنانه لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالدور الرائد الذي يضطلع به الأزهر الشريف في نشر قيم التسامح والاعتدال، ومؤكدًا أن الأزهر يظل الوجهة الأولى لطلاب سيراليون الراغبين في تلقي التعليم الشرعي الوسطي.

