أبوالعينين يشارك في عزاء عميد نواب الإسكندرية .. صور

شارك النائب محمد ابوالعينين وكيل مجلس النواب، في عزاء النائب سعداوي راغب ضيف الله عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من اجل مصر، قائمة غرب الدلتا، والذي يعرف عميد نواب الإسكندرية والذي وافته المنية أمس الاثنين، وذلك بحضور لفيف من الشخصيات العامة في مصر والمجتمع السكندري، يتقدمهم المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

كبار الشخصيات العامة في الجنازة

شهدت الجنازة كبار الشخصيات العامة في مصر يتقدمهم نقيب المحامين عبدالحليم علام والاعلامي مصطفى بكري ولفيف من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

لائحة مجلس النواب تحدد البديل

وبنص اللائحة، فإنه حال خلو مقاعد أحد الأعضاء بسبب الوفاة، فإذا كان الراحل منتخبًا بالنظام الفردي تجرى انتخابات تكميلية، أما إذا كان منتخبًا من خلال قائمة حل مكانه العضو البديل في ذات الدائرة.

وتنطبق الحالة الأولى على النائب سعداوي راغب ضيف الله، الذي انتخب بنظام القائمة، والذي يعني دخول الاحتياطي مكانه.

وبالرجوع لقائمة المرشحين، نجد ان سامى عزوز راغب ضيف الله، هو الاحتياطي للنائب الراحل سعداوي راغب ضيف الله.