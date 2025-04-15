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أبوالعينين يشارك في عزاء عميد نواب الإسكندرية .. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أبوالعينين يشارك في عزاء عميد نواب الإسكندرية .. صور

النائب محمد أبوالعينين ورئيس مجلس النواب يشاركان في العزاء
النائب محمد أبوالعينين ورئيس مجلس النواب يشاركان في العزاء
أحمد بسيوني

شارك النائب محمد ابوالعينين وكيل مجلس النواب، في عزاء النائب سعداوي راغب ضيف الله عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من اجل مصر، قائمة غرب الدلتا، والذي يعرف عميد نواب الإسكندرية والذي وافته المنية أمس الاثنين، وذلك بحضور لفيف من الشخصيات العامة في مصر والمجتمع السكندري، يتقدمهم المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

 كبار الشخصيات العامة في الجنازة

شهدت الجنازة كبار الشخصيات العامة في مصر يتقدمهم نقيب المحامين عبدالحليم علام والاعلامي مصطفى بكري ولفيف من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. 

لائحة مجلس النواب تحدد البديل 

وبنص اللائحة، فإنه حال خلو مقاعد أحد الأعضاء بسبب الوفاة، فإذا كان الراحل منتخبًا بالنظام الفردي تجرى انتخابات تكميلية، أما إذا كان منتخبًا من خلال قائمة حل مكانه العضو البديل في ذات الدائرة.

وتنطبق الحالة الأولى على النائب سعداوي راغب ضيف الله، الذي انتخب بنظام القائمة، والذي يعني دخول الاحتياطي مكانه.

 وبالرجوع لقائمة المرشحين، نجد ان سامى عزوز راغب ضيف الله، هو الاحتياطي للنائب الراحل سعداوي راغب ضيف الله.

الإسكندرية النائب سعداوي راغب ضيف الله عميد نواب الإسكندرية النائب محمد أبوالعينين رئيس مجلس النواب حنفي جبالي

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