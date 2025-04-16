قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة مؤثرة من ملك أحمد زاهر لشقيقتها بعد عقد قرانها | ماذا قالت؟
محاكمة كروان مشاكل بتهمة سب وقذف ريهام سعيد
الأونكتاد تطالب باستثناء الدول النامية ذات الاقتصادات الضعيفة من تعريفات «ترامب» الجمركية
مواعيد كافة قطارات السكة الحديد اليوم الأربعاء 16-4-2025
هذا ما أعده الله للكاظمين الغيظ في الدنيا والآخرة.. فرصة عظيمة اغتنمها
«عجبت لك يازمن».. لميس الحديدي تكشف عن التحفظات المجتمعية حول اسم الأم في البطاقة|فيديو
إعلامي يكشف المرشح الأقرب لتدريب الأهلي بعد طلبه 4 ملايين دولار في الموسم
نجم الأهلي السابق ينصح محمد شريف باستكمال مشواره في الاحتراف
حكم الاستمناء باليد وعمل العادة السرية خوفًا من الزنا
خصومات تصل إلى 100.000 جنيه على طرازات شانجان | تفاصيل
كولر يواصل العناد مع معلول.. وهذا موقف وسام من قيادة هجوم الأهلي أمام صنداونز
احترس من هذه اليمين بعد صلاة العصر ؟.. داعية يحذر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأونكتاد تطالب باستثناء الدول النامية ذات الاقتصادات الضعيفة من تعريفات «ترامب» الجمركية

شعار وكالة الأمم المتحدة المعنية بالتجارة والتنمية "الأونكتاد"
شعار وكالة الأمم المتحدة المعنية بالتجارة والتنمية "الأونكتاد"
وكالات

دعت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالتجارة والتنمية "الأونكتاد"، الولايات المتحدة إلى استثناء الدول النامية ذات الاقتصادات الضعيفة والصغيرة من التعريفات الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، محذرة من أن هذه الإجراءات قد تلحق أضرارا اقتصادية بالغة بهذه الدول.

جاء ذلك في تقرير للوكالة الأممية بعنوان "تصاعد التعريفات الجمركية: أثرها على الاقتصادات الصغيرة والضعيفة"، والذي خلص إلى أن التعريفات الجمركية المتبادلة تهدد بتدمير الاقتصادات النامية والأقل نموا في كثير من الحالات، دون أن تخفض العجز التجاري الأمريكي بشكل كبير أو تزيد من تحصيل الإيرادات.

تصاعد التوترات التجارية

وأشارت "الأونكتاد" إلى أن نظاما تجاريا عالميا قائما على القواعد قد عزز التجارة الدولية على مر السنين وساهم في انخفاض تدريجي ومطرد في التعريفات الجمركية، حيث جرت حوالي ثلثي التجارة العالمية دون هذه الضريبة. إلا أنها أكدت أن موجة التعريفات الجمركية الأكثر صرامة التي فرضتها الاقتصادات الكبرى مؤخرا تثير مخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية وتأثيرها على الدول النامية.

وأوضحت أن العديد من الشركاء التجاريين التي فرضت عليهم الولايات المتحدة تعريفات جمركية متبادلة - بما في ذلك 11 من أقل البلدان نموا - تساهم بشكل ضئيل في العجز التجاري الأمريكي.

وحذرت من أن هذه التعريفات الجمركية المرتفعة، التي تم تعليقها حاليا لمدة 90 يوما مع الإبقاء على نسبة 10 بالمئة، قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية للدول النامية، خاصة التي تعاني من ديون مرتفعة، دون أن تحقق فوائد تذكر للولايات المتحدة.

ودعت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالتجارة والتنمية، واشنطن إلى إعادة النظر في هذه السياسات التجارية.

الأونكتاد الدول النامية التعريفات الجمركية دونالد ترامب لشركاء التجاريين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسين مرعى مدافع فاركو

خاص.. مدافع الزمالك السابق يرحب بالانتقال إلى الأهلى

الفنان سيد رجب

منعني من دخول الفيلا | سيد رجب في قسم شرطة البدرشين لسبب مفاجئ

المعاشات

مع إعلان زيادتها .. غرامة تواجهك في المعاشات لهذا السبب

الطالب المحتجز

مدير مدرسة يعتدي على طالب و يحتجزه في مكتبه والتعليم تتحرك| ماذا حدث؟

موعد امتحانات الترم الثاني

موعد امتحانات التيرم الثاني 2025 .. الجدول النهائي من التعليم

فريق الاهخلي

أزمة شديدة للأهلي بمطار القاهرة.. ماذا حدث؟

عاصفة شمسية

عواصف مغناطيسية تضرب الأرض خلال ساعات .. ماذا يحدث؟

إمام عاشور

قرار قضائي رسمي في بلاغ اتهام ضد إمام عاشور بـ السب والقذف

ترشيحاتنا

الإفتاء

حكم إهداء ثواب إطعام المساكين للميت.. الإفتاء تكشف

د . علي جمعة

علي جمعة: أهل السنة هم أصحاب المنهج العلمي في الفهم والتوثيق

صرف مال الزكاة

هل يجوز صرف أموال الزكاة في إصلاح أسقف بيوت الفقراء؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

بعد وفاة حفيدة رئيس وزراء أسبق خلال جلسة تجميل| هل حقن البوتكس والفيلر تسبب الموت؟

مخاطر خفية عن حقن البوتوكس والفيلر
مخاطر خفية عن حقن البوتوكس والفيلر
مخاطر خفية عن حقن البوتوكس والفيلر

الإكزيما مرض جلدي مزمن.. تعرف على الأسباب والأعراض والعلاج

الإكزيما
الإكزيما
الإكزيما

أسرتها رفضت الجدل| سارة عوادين تكشف حقيقة علاقتها بحسام حبيب بعد شائعة الارتباط

حسام حبيب وسارة عوادين
حسام حبيب وسارة عوادين
حسام حبيب وسارة عوادين

بـ5789 حجرًا و225 عُملة معدنية.. تفاصيل إطلالة محمد رمضان في كوتشيلا المثيرة للجدل

إطلالة محمد رمضان في مهرجان موتشيلا بأمريكا
إطلالة محمد رمضان في مهرجان موتشيلا بأمريكا
إطلالة محمد رمضان في مهرجان موتشيلا بأمريكا

فيديو

سمكه الضفدع السامه

خطيرة على الإنسان.. ظهور سمكة الضفدع السامة في البحر المتوسط | فيديوجراف

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

التعليم تكشف موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

صديقة عمرو مرموش

تميمة حظه ولا حبيبة قلبه.. من هي صديقة عمرو مرموش التي ظهرت معه

سلاف فواخرجي

"قررت أعيش في مصر".. سلاف فواخرجي تكشف سبب اختيارها للاستقرار في أم الدنيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد