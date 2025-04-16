سيارة بتحديثات جوهرية .. تعرف على مواصفات «KGM Torres»

يشهد سوق السيارات طرح نسخ محدثة من سيارة KGM Torres، تميزت بتحديثات جوهرية في التصميم الداخلي والتجهيزات التقنية.

أبرز التحديثات تشمل شاشة عدادات وبيانات بانورامية متطورة، وناقل حركة يعمل باللمس، بالإضافة إلى نظام إضاءة محيطية داخلية متعددة الألوان.

تتوفر السيارة بخمس فئات مختلفة: Comfort وAdvance وPremium وLuxury وAdventure. تتميز فئة Premium الجديدة بتجهيزات فاخرة تشمل فتحة سقف وباب شنطة كهربائي وفرش داخلي ثنائي اللون. أما فئة Luxury فتضم إضافات مثل حساسات المطر والإضاءة ومرايات بخاصية التعتيم.

تنفرد فئة Adventure بنظام دفع رباعي 4×4، وهي الوحيدة في فئتها بالسوق المصري بهذه الميزة. كما أضيف لون "لاتيه" جديد لجميع الفئات. تتميز السيارة بتصميم عصري وهيكل قوي ومقصورة داخلية رحبة، وتأتي بضمان 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر.