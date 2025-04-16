ريلمي تطلق سلسلة هواتفها الجديدة realme 14 Pro | اعرف مواصفاتها

أطلقت ريلمي سلسلة هواتفها الجديدة realme 14 Pro، متضمنة طرازي Pro وPro+، مع ميزات تصوير متقدمة وتصميم عصري. تتميز السلسلة بكونها أول هاتف في العالم يقدم فلاش ثلاثي العدسات من سوني.

تقدم السلسلة كاميرا متطورة مع عدسة بيريسكوب تدعم تكبير 120X Superzoom ومستشعر سوني IMX882. الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر Sony IMX896 تتيح التقاط صور احترافية. تتميز السلسلة بتقنية AI Ultra Clarity 2.0 لتحسين جودة الصور وتقليل التشويش.

يعمل Pro+ بمعالج Snapdragon 7s Gen 3، بينما يستخدم Pro معالج MediaTek Dimensity 7300. كلا الطرازين مزودان ببطارية 6000 مللي أمبير مع تقنية تبريد متقدمة. يتوفر الهاتف بذاكرة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت وذاكرة عشوائية 12+14 جيجابايت.

يتميز التصميم بخيارين: الرمادي المخملي المصنوع من الجلد النباتي، والأبيض اللؤلؤي المستوحى من جمال المحيط. الهاتفان مقاومان للماء والغبار بتصنيف IP69، ويدعمان التصوير تحت الماء لمدة ساعة.