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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دمياط تستقبل لجنة تقييم الفرق الإرشادية على مستوى الجمهورية

تعليم دمياط
تعليم دمياط
زينب الزغبي

شهد اليوم الأول من فعاليات التقييم زيارة لجنة التحكيم لمدرسة اللغات المتميزة بدمياط الجديدة، حيث تم تقييم مراكز شرائط الهوايات.

كما قامت اللجنة بتقييم فرقة مرشدات المرحلة الإعدادية بمدرسة معاذ القصبي التابعة لإدارة كفر البطيخ.

أما اليوم الثاني، فقد خصص لتقييم فرقة مرشدات مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع التابعة لإدارة دمياط الجديدة، وبراعم مدرسة المستقبل المتميزة للغات التابعة لإدارة الزرقاء.

واختتمت فعاليات التقييم بباقة زهرات مدرسة طيبة المتميزة للغات بدمياط الجديدة.

وقد أشادت لجنة التقييم بالمستوى المتميز للمرشدات ومدى تمكنهن من تقديم نماذج رائدة وأعمال إرشادية مبتكرة تعكس جهودهن المتميزة.

جرى ذلك بحضور مديري الإدارات التعليمية المشاركة وموجه عام التربية الرياضية، الذين أثنوا على الجهود المبذولة للارتقاء بالحركة الإرشادية في محافظة دمياط.

يُذكر أن هذه الزيارة والتقييم تأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تطوير الحركة الإرشادية وتشجيع الفرق المتميزة على مستوى الجمهورية.

دمياط محافظة دمياط تعليم مدارس

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