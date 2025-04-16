مصر للطيران تنقل بعثة الأهلي إلى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا

أقلعت مساء أمس رحلة خاصة لنقل بعثة النادي الأهلي لكرة القدم إلى مطار جوهانسبرج بجنوب أفريقيا لخوض مباراة الذهاب أمام فريق صن داونز ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وقد أقلعت من مطار القاهرة رحلة مصر للطيران رقم MS3950 بطائرة من طراز B737-800 .

هذا وقد قامت فرق عمل مصر للطيران الناقل الوطني المصري بتقديم كافة الخدمات اللوجستية اللازمة لبعثة النادي الأهلي لتسيير الرحلة الخاصة في زمن قياسي، حيث من المقرر أن يخوض النادي الأهلي لقاء الذهاب في جنوب أفريقيا يوم السبت 19 أبريل.

مع أطيب تمنيات مصر للطيران الناقل الوطني المصري بالتوفيق لجميع الفرق الرياضية المصرية.