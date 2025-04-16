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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر للطيران تنقل بعثة الأهلي إلى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا

بعثة الاهلي
بعثة الاهلي
نورهان خفاجي

أقلعت مساء أمس رحلة خاصة لنقل بعثة النادي الأهلي لكرة القدم إلى مطار جوهانسبرج بجنوب أفريقيا لخوض مباراة الذهاب أمام فريق صن داونز ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وقد أقلعت من مطار القاهرة رحلة مصر للطيران رقم MS3950 بطائرة من طراز B737-800 .

هذا وقد قامت فرق عمل مصر للطيران الناقل الوطني المصري بتقديم كافة الخدمات اللوجستية اللازمة لبعثة النادي الأهلي لتسيير الرحلة الخاصة في زمن قياسي، حيث من المقرر أن يخوض النادي الأهلي لقاء الذهاب في جنوب أفريقيا يوم السبت 19 أبريل.
مع أطيب تمنيات مصر للطيران الناقل الوطني المصري بالتوفيق لجميع الفرق الرياضية المصرية.

مصر للطيران مطار جوهانسبرج النادي الأهلي بعثة النادي الأهلي

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