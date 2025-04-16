مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في وادي الحجير جنوبي لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بسقوط شهيد وجريح إثر استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في وادي الحجير جنوبي لبنان.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له اليوم الأربعاء أنه قصف بنية تحتية يستخدمها حزب الله في جنوب لبنان ليلاً.

وأضاف جيش الاحتلال أن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، "يستغل البنية التحتية المدنية بوقاحة وتستخدم المدنيين اللبنانيين دروعًا بشرية"، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

وأكد جيش الاحتلال التزامه بمنع "أي محاولات من جانب حزب الله لإعادة بناء أو ترسيخ وجود عسكري تحت ستار غطاء مدني".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات على جنوب لبنان، منتهكا الهدنة الموقعة مع حزب الله والتي دخلت حيز التنفيذ نهاية نوفمبر الماضي.

وتسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان في مقتل وإصابة المئات، ويسعى المسئولين اللبنانيين إلى إجبار جيش الاحتلال على الانسحاب ونشر الجيش اللبناني للسيطرة على كافة المناطق الجنوبية من البلاد.