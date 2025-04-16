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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انعقاد جولة مشاورات سياسية بين مصر وأرمينيا

انعقاد جولة مشاورات سياسية بين مصر وأرمينيا
انعقاد جولة مشاورات سياسية بين مصر وأرمينيا
أ ش أ

عقد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير وائل حامد، جولة مشاورات سياسية بين مصر وأرمينيا بالقاهرة مع نائب وزير خارجية أرمينيا فاهان كوستانيان، حيث يأتي انعقاد جولة المشاورات بين البلدين في إطار الاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات الثنائية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.


وتناولت المشاورات تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لاسيما ما يتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، والتعاون في موضوعات التكنولوجيا، صناعة الدواء، الطاقة، تبادل الخبرات، ومشروعات البناء والتشييد والبنية التحتية. 


وفي هذا السياق، أكد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية على ما توفره مصر من مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية على ضوء الحوافز الاستثمارية والمزايا التنافسية لبيئة الأعمال في مصر، بالإضافة إلى الحوافز المقدمة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.


كما تم التطرق لملف الهجرة وتنظيم حركة العمالة المصرية إلى أرمينيا، فضلًا عن مراجعة الموقف التعاقدي الخاص بعدد من مشروعات الاتفاقيات المشتركة الجاري التفاوض بشأنها بين البلدين.


وتبادل الجانبان الرؤى ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض مساعد وزير الخارجية الدور الذي تقوم به مصر للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وبدء تنفيذ المرحلة الثانية، والخطة العربية لإعادة إعمار غزة، فضلًا عن اطلاع الجانب الأرميني على محددات الموقف المصري من التطورات في ليبيا والسودان والساحل والصحراء والقرن الإفريقي، بجانب مسألة أمن منطقة البحر الأحمر، وتداعياتها السلبية على حركة الملاحة في قناة السويس والتجارة الدولية، وكذلك آخر المستجدات الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية.


وعكست المشاورات تقارب الموقفين المصري والأرميني في العديد من المواقف المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وثمّن الجانب الأرميني الدور المحوري الذي تقوم به مصر في مختلف القضايا، وبما يسهم بشكل مباشر في الحفاظ على استقرار المنطقة.


كما تم التطرق للتطورات الخاصة بمشروع اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان.

مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير وائل حامد مشاورات سياسية بين مصر وأرمينيا نائب وزير خارجية أرمينيا فاهان كوستانيان تعزيز العلاقات الثنائية

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