جربها بنفسك.. أسهل طريقة لطلاء جنوط السيارة وعودته جديدًا

إذا كنت ترغب في إضافة لمسة جمالية لسيارتك دون الحاجة إلى تكاليف باهظة، فإن طلاء جنوط السيارة بنفسك يُعدّ خيارًا مثاليًا.

لا تحسن هذه العملية مظهر السيارة فحسب، بل تُعطيك أيضًا فرصة للتعبير عن ذوقك الشخصي.

الأدوات المطلوبة:

منظف خاص بالجنوط: لإزالة الأوساخ والصدأ.

ورق صنفرة: لتحضير السطح قبل الطلاء.

شريط لاصق وورق تغليف: لحماية الإطارات من الطلاء.

طلاء مخصص للجنوط: يفضل الطلاء المطاطي القابل للإزالة.

رشاش طلاء: لتطبيق الطلاء بشكل متساوٍ.





خطوات الطلاء:

1. تنظيف الجنوط: استخدم المنظف لإزالة الأوساخ والصدأ، ثم جففها جيدًا.



2. صنفرة السطح: استخدم ورق الصنفرة لتحضير السطح وضمان التصاق الطلاء.



3. حماية الإطارات: غطِّ الإطارات والشعاع المركزي باستخدام الشريط اللاصق والورق.



4. تطبيق الطلاء: رش طبقة رقيقة من الطلاء، واتركها لتجف، ثم كرر العملية حتى تحصل على اللون المطلوب.



5. التجفيف والتلميع: اترك الجنوط لتجف تمامًا، ثم قم بإزالة الشريط والورق بحذر. يمكنك تلميع الجنوط لإضفاء لمسة نهائية لامعة.

نصائح إضافية: