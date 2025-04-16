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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بطعم غني ولذيذ.. على طريقة تحضير شوربة البطاطس الكريمية الدافئة

شوربة البطاطس الكريمية
شوربة البطاطس الكريمية
أسماء عبد الحفيظ

طريقة تحضير شوربة البطاطس الكريمية الدافئة، تتميز شوربة البطاطس الكريمية، بطعمها الغني وقوامها الكريمي، تُعد شوربة البطاطس من الأطباق التي تجمع بين البساطة والفخامة في آنٍ واحد، سواء قدمتِها كمقبل دافئ أو وجبة خفيفة مشبعة، فهي دائمًا خيار يرضي كل الأذواق، بكافة الفئات.

طريقة تحضير شوربة البطاطس الكريمية الدافئة

نقدم لك من خلال السطور التالية طريقة عمل شوربة البطاطس الكريمية بأبسط المكونات، خطوة بخطوة وألذ طعم لا يُقاوَم، للشيف سارة الحافظ .

المكونات لطريقة تحضير شوربة البطاطس الكريمية الدافئة

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم، مقشرة ومقطعة مكعبات

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

3 أكواب مرق دجاج أو خضار

1 كوب حليب (أو كريمة طبخ لنتيجة أغنى)

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة جوزة الطيب (اختياري)

بقدونس مفروم للتزيين

جبن مبشور أو قطع من البيكون (اختياري للتقديم)

طريقة تحضير شوربة البطاطس الكريمية الدافئة

شويحي البصل والثوم في قدر عميق، ذوّبي الزبدة على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل ويصبح شفافًا، ثم أضيفي الثوم وقلّبي لثوانٍ حتى تظهر رائحته.


إضيفي الدقيق، إلى القدر وقلّبي بسرعة حتى يتكوّن مزيج كريمي يشبه الرو.

طريقة عمل شوربة البطاطس الكريمية


إضيفي البطاطس والمرق ألى مكعبات البطاطس مع سكب المرق تدريجيًا مع التحريك، واتركي الشوربة على نار هادئة حتى تنضج البطاطس تمامًا حوالي 20 دقيقة.


اهرسي البطاطس عن طريق، استخدمي الخلاط اليدوي (Hand Blender) لهرس البطاطس في القدر حتى تحصلي على قوام ناعم وكريمي. أو يمكنك نقل المزيج إلى خلاط كهربائي وهَرْسه ثم إعادته للقدر.

طريقة عمل شوربة البطاطس الكريمية

أضيفي الحليب أو الكريمة وقلّبي جيدًا، ثم تبّلي بالملح، الفلفل، وجوزة الطيب حسب الرغبة. اتركي الشوربة لتغلي برفق لمدة 5 دقائق.


التقديم

طريقة عمل شوربة البطاطس الكريمية

قدّمي الشوربة ساخنة في أطباق التقديم، وزيّنيها بالبقدونس المفروم، وبعض الجبن المبشور حسب الرغبة.

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بطعم غني ولذيذ.. على طريقة تحضير شوربة البطاطس الكريمية الدافئة

شوربة البطاطس الكريمية
شوربة البطاطس الكريمية
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