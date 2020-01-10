جددى سفرتك بطريقة عمل شوربة البطاطس والجبن

تعتبر شوربة البطاطس والجبن من الأطباق الجانبية التي يمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمها على طريقة الشيف منال العالم بأسهل الخطوات.





مقادير شوربة البطاطس والجبن

4 حبة كبيرة بطاطس مكعبات

1 حبة متوسطة بصل مفروم ناعم

4 كوب مرق دجاج

1 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة هيل مطحون

2ملعقة كبيرة دقيق

1/4 كوب زبدة

2 كوب حليب

1كوب جبن شيدر مبروش

2ملعقة كبيرة عصير ليمون

1ملعقة كبيرة بقدونس مفروم



طريقة تحضير شوربة البطاطس والجبن

-في قدر كبير ضعي البطاطس والبصل، أغمري بالماء، سخني على نار قوية إلى أن يغلي الماء وأسلقي البطاطس إلى أن تلين وتنضج تماما.

-صفي البطاطس والبصل، ضعي في إبريق الخلاط وأضيفي 2 كوب من المرق، شغلي على سرعة متوسطة إلى أن يصبح الخليط ناعما.

-ضعي الخليط في قدر عميق، أضيفي بقية المرق، الملح والهيل.

- في قدر متوسط ضعي الدقيق والزبدة، سخني على نار متوسطة إلى أن يصبح لون الدقيق ذهبي. أضيفي الحليب مع التقليب بمضرب شبك يدوي إلى أن تتكون لديك صلصة ناعمة. أضيفي إلى خليط البطاطس والمرق مع التقليب إلى أن تختلط المواد

-ضعي الشوربة على نار متوسطة، قلبي بملعقة خشبية إلى أن تبدأ بالغليان، خففي النار واتركي الشوربة تطهي لمدة 10 دقيقة مع التقليب من وقت لآخر.

-ابعدي القدر عن النار، أضيفي الجبن وعصير الليمون، أسكبي الشوربة في طبق تقديم عميق وزيني بالبقدونس. قدميها مع الخبز المحمص



