AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

جددى سفرتك بطريقة عمل شوربة البطاطس والجبن

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:00 م
طريقة عمل شوربة البطاطس
طريقة عمل شوربة البطاطس والجبن
Advertisements
هاجر هانئ
تعتبر شوربة البطاطس والجبن من الأطباق الجانبية التي يمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمها على طريقة الشيف منال العالم بأسهل الخطوات.


مقادير شوربة البطاطس والجبن
4 حبة كبيرة بطاطس مكعبات
1 حبة متوسطة بصل مفروم ناعم
4 كوب مرق دجاج
1 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة هيل مطحون
2ملعقة كبيرة دقيق
1/4 كوب زبدة
2 كوب حليب
1كوب جبن شيدر مبروش
2ملعقة كبيرة عصير ليمون
1ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

طريقة تحضير شوربة البطاطس والجبن
-في قدر كبير ضعي البطاطس والبصل، أغمري بالماء، سخني على نار قوية إلى أن يغلي الماء وأسلقي البطاطس إلى أن تلين وتنضج تماما.
-صفي البطاطس والبصل، ضعي في إبريق الخلاط وأضيفي 2 كوب من المرق، شغلي على سرعة متوسطة إلى أن يصبح الخليط ناعما.
-ضعي الخليط في قدر عميق، أضيفي بقية المرق، الملح والهيل.
- في قدر متوسط ضعي الدقيق والزبدة، سخني على نار متوسطة إلى أن يصبح لون الدقيق ذهبي. أضيفي الحليب مع التقليب بمضرب شبك يدوي إلى أن تتكون لديك صلصة ناعمة. أضيفي إلى خليط البطاطس والمرق مع التقليب إلى أن تختلط المواد
-ضعي الشوربة على نار متوسطة، قلبي بملعقة خشبية إلى أن تبدأ بالغليان، خففي النار واتركي الشوربة تطهي لمدة 10 دقيقة مع التقليب من وقت لآخر.
-ابعدي القدر عن النار، أضيفي الجبن وعصير الليمون، أسكبي الشوربة في طبق تقديم عميق وزيني بالبقدونس. قدميها مع الخبز المحمص

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنتعشى إيه النهارده.. شوربة بطاطس بالذرة وساندوتش تونة بالمايونيز

هنتغدى إيه النهاردة.. مكرونة وايت صوص بالمشروم وشوربة طماطم

هناكل ايه النهاردة؟.. حمام بالفريك.. وطاجن بسلة بالشبت.. وشوربة لسان عصفور بالسبانخ

طريقة عمل العدس بالشعرية

هنتغدى إيه النهاردة ..فتة كفتة الدجاج

طريقة عمل شوربة الشوفان بالذرة

ترشيحاتنا

الزمالك يستضيف زيسكو بـ دوري أبطال أفريقيا اليوم

حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم بقانون التأمينات ..الحكومة توضح الحقيقة

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد إلغاء الجمارك 2020.. صور

بعد وفاة والد إيهاب توفيق بسببها.. كيف تستخدم الدفاية بأمان

حكاية فتاة المرج .. أرادت استبدال الكوتشي فكانت النتيجة وفاة شقيق زوجها .. المتهم سدد له 3 طعنات نافذة والمجني عليه لفظ أنفاسه الأخيرة على باب المستشفى

هبوط حاد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-1-2020

AdvertisementS

مش هنفرح بيك؟| زواج صعيدي من 4 في ليلة واحدة.. ورد فعل والدته

أخبار الفن| مادلين طبر تعترف بغلطتها على الهواء وتطلب السماح من الله والطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

هبوط حاد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-1-2020

لحظة استقبال محمد صلاح لـ ساديو ماني بعد تتويجه بجائزة الأفضل في أفريقيا.. شاهد

شاهد توفيق عكاشة يرقص على أنغام حكيم فى حفل زفاف نجله

عاش هنا يوثق مسيرة عمر الحريري وسر رغبته في إخفاء ديانته.. وكواليس زواجه من فنانة تصغره بـ 35 عاما ضمن 3 زيجات في حياته.. وعلاقة إدمان والده باقتحامه عالم الفن

حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم بقانون التأمينات ..الحكومة توضح الحقيقة

تريند الفن| تطورات صادمة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. أصالة تبكي في أحدث ظهور لها

مش بنتي.. مادلين طبر تطلب السماح من الله وتكشف أسرار لأول مرة عن حياتها الشخصية.. فيديو

عيار 21 يتراجع .. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 - 1- 2020

توفيق عكاشة يحتفل بزفاف نجله بحضور نجوم السياسة والمجتمع

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن طقس غدا السبت.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. درة تستعرض جمالها فى أحدث جلسة تصوير

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد إلغاء الجمارك 2020.. صور

بملابس شتوية.. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها