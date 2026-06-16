قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيدة انتصار السيسي: ندعو الله أن يحمل العام الهجري الجديد الخير والأمل للأمة
مصر ونيوزيلندا.. ذكريات لا تعرف الهزيمة وحلم التأهل التاريخي يداعب الفراعنة
سعر الذهب ينهار.. هبوط جديد في سعر جرام 21 اليوم الثلاثاء
تحركات واسعة.. وضع حجر الأساس لمستوطنة جديدة جنوب الخليل
أسعار الخضروات والفاكهة بالجملة اليوم الثلاثاء
الخارجية الفرنسية: دعوة الرئيس السيسي لقمة السبع ثقة في قدرته على صياغة حلول لأزمات الشرق الأوسط
الصحة الفلسطينية: 5 شهداء و8 مصابين في عدوان إسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة
حلم حمزة عبدالكريم من أمم أفريقيا 2019 لكأس العالم 2026
السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية ببدء العام الهجري الجديد
في ختام تحدي القراءة العربي.. وكيل الأزهر: الرهان على جيل يقرأ رابح ولا يخيب
فرنسا والسنغال.. مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 6 - 2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة الفلسطينية: 5 شهداء و8 مصابين في عدوان إسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة

غزة
غزة
البهى عمرو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن "الصحة الفلسطينية"، بسقوط 5 شهداء و8 مصابين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 وبدأت قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية (زاد العزة .. من مصر إلى غزة) الـ 214 اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم؛ تمهيدا لإدخالها إلى القطاع، ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية، والتي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني.

وقال مصدر في الهلال الأحمر المصري إن الشاحنات، التي تضمها القافلة، تحمل على متنها كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثة والتي تشمل المواد والسلال الغذائية والدقيق والخبز الطازج والبقوليات والأطعمة المحفوظة والأدوية ومستلزمات العناية الشخصية والخيام والملابس، والمواد البترولية.. مشيرا إلى أن الشاحنات تخضع للتفتيش من قبل سلطات الاحتلال قبل إدخالها إلى القطاع.

وأضاف المصدر أن حجم المساعدات التي تم إدخالها إلى غزة، منذ بدء الحرب على غزة ، بلغ 55 ألف شاحنة حملت أكثر من مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة، إلى جانب سيارات الإسعاف، وشاحنات الوقود.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس 2025 بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس 2025 وأعادت التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها.

ومنعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب على غزة، ورفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة..وتم استئناف إدخال المساعدات لغزة في مايو 2025 وفق آلية نفذتها سلطات الاحتلال وشركة أمنية أمريكية رغم رفض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمخالفتها للآلية الدولية المستقرة بهذا الشأن.

وأعلن جيش الاحتلال "هدنة مؤقتة" لمدة 10 ساعات (الأحد 27 يوليو 2025) وعلق العمليات العسكرية بمناطق في قطاع غزة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

وواصل الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) بذل الجهود من أجل إعلان اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل إطلاق الأسرى والمحتجزين، حتى تم التوصل فجر يوم 9 أكتوبر 2025، إلى اتفاق ما بين حركة حماس وإسرائيل حول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشرم الشيخ بوساطة مصرية أمريكية قطرية وجهود تركية.

الصحة الفلسطينية الصحة فلسطين قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رياح

رياح الخماسين تضرب البلاد مجددًا.. ماذا تعرف عنها وما أبرز أضرارها؟

بداية شهر المحرم

لماذا سُمي شهر المحرم بشهر الله؟.. سبب يغفل عنه كثيرون

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

منتخب بلجيكا

لوكاكو أنقذنا أمام الفراعنة.. ماذا قالت الصحف البلجيكية عن التعادل أمام مصر؟

محمد صلاح

تقييم محمد صلاح في مواجهة مصر وبلجيكا بكأس العالم 2026

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

رئيس مجلس الوزراء

فرحة "وزارية".. مدبولي وسويلم وفتحي يحتفلون بهدف الفراعنة بمونديال 2026

منتخب مصر

بعد التعادل أمام بلجيكا.. ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

يارا السكرى

يارا السكرى بفستان بتصميم جرىء

أصابع الموتزاريلا المقلية:

أصابع الموتزاريلا المقلية

بالصور

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم
تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم
تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟

تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟
تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟
تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

يارا السكرى بفستان بتصميم جرىء

يارا السكرى
يارا السكرى
يارا السكرى

فيديو

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد