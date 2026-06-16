قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيدة انتصار السيسي: ندعو الله أن يحمل العام الهجري الجديد الخير والأمل للأمة
مصر ونيوزيلندا.. ذكريات لا تعرف الهزيمة وحلم التأهل التاريخي يداعب الفراعنة
سعر الذهب ينهار.. هبوط جديد في سعر جرام 21 اليوم الثلاثاء
تحركات واسعة.. وضع حجر الأساس لمستوطنة جديدة جنوب الخليل
أسعار الخضروات والفاكهة بالجملة اليوم الثلاثاء
الخارجية الفرنسية: دعوة الرئيس السيسي لقمة السبع ثقة في قدرته على صياغة حلول لأزمات الشرق الأوسط
الصحة الفلسطينية: 5 شهداء و8 مصابين في عدوان إسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة
حلم حمزة عبدالكريم من أمم أفريقيا 2019 لكأس العالم 2026
السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية ببدء العام الهجري الجديد
في ختام تحدي القراءة العربي.. وكيل الأزهر: الرهان على جيل يقرأ رابح ولا يخيب
فرنسا والسنغال.. مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 6 - 2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سفير الإمارات بالقاهرة: الأزهر منارة العلم والاعتدال وشريك في صناعة أجيال المستقبل

سعادة السفير أحمد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية
سعادة السفير أحمد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية
إيمان طلعت

أكد السفير أحمد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر ، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات ومصر ، مشددًا على أهمية التعاون الثقافي والتعليمي في بناء الإنسان وتعزيز مسيرة التنمية والاستقرار.

 الأزهر منارة للعلم والاعتدال

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في الحفل الختامي للموسم العاشر لمشروع "تحدي القراءة العربي" بالأزهر الشريف، حيث أشاد بالدور الذي يضطلع به الأزهر بوصفه منارةً للعلم والمعرفة والاعتدال، وما يقدمه من جهود في ترسيخ قيم القراءة والوعي وإعداد أجيال قادرة على الإبداع والابتكار ومواكبة متطلبات العصر.

وأوضح السفير الإماراتي لدى مصر  أن الإمارات العربية المتحدة تواصل دعم المبادرات الثقافية والمعرفية الرامية إلى تنمية قدرات الشباب العربي، وفي مقدمتها مشروع "تحدي القراءة العربي"، الذي أصبح أحد أبرز المشروعات العربية الهادفة إلى تعزيز ثقافة القراءة واكتشاف المواهب وصناعة أجيال مؤمنة بقيمة العلم والمعرفة.

وأشار أحمد الزعابي إلى أن العلاقات الإماراتية المصرية تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون العربي المشترك، قائمًا على الاحترام المتبادل والرؤى المشتركة تجاه قضايا التنمية وبناء الإنسان، مؤكدًا أن الاستثمار في العقول ونشر المعرفة يعدان الركيزة الأساسية لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.

وهنأ السفير أحمد الزعابي بطل الموسم العاشر لتحدي القراءة العربي على مستوى الأزهر الشريف، وجميع الطلاب والطالبات المشاركين في المسابقة، مشيدًا بما قدموه من نماذج مشرفة للشباب العربي المحب للعلم والمعرفة، كما وجه الشكر إلى الأزهر الشريف والقائمين على تنظيم المشروع، تقديرًا لجهودهم في دعم مسيرة الثقافة والقراءة في الوطن العربي.

سفير الإمارات الأزهر تحدي القراءة العربي مشورع تحدي القراءة العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رياح

رياح الخماسين تضرب البلاد مجددًا.. ماذا تعرف عنها وما أبرز أضرارها؟

بداية شهر المحرم

لماذا سُمي شهر المحرم بشهر الله؟.. سبب يغفل عنه كثيرون

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

منتخب بلجيكا

لوكاكو أنقذنا أمام الفراعنة.. ماذا قالت الصحف البلجيكية عن التعادل أمام مصر؟

محمد صلاح

تقييم محمد صلاح في مواجهة مصر وبلجيكا بكأس العالم 2026

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

رئيس مجلس الوزراء

فرحة "وزارية".. مدبولي وسويلم وفتحي يحتفلون بهدف الفراعنة بمونديال 2026

منتخب مصر

بعد التعادل أمام بلجيكا.. ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

المطران جورج شيحان

المطران جورج شيحان يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد الهجرية ويشيد بدوره في إرساء السلام بالمنطقة

نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

وزير خارجية قبرص: مصر "شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي"

وزير خارجية قبرص: مصر "شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي"

بالصور

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم
تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم
تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟

تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟
تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟
تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

يارا السكرى بفستان بتصميم جرىء

يارا السكرى
يارا السكرى
يارا السكرى

فيديو

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد