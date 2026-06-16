سفير الإمارات بالقاهرة: التعاون الثقافي بين الإمارات ومصر ركيزة أساسية لبناء أجيال المعرفة

أكد سعادة السفير أحمد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، مشددًا على أهمية التعاون الثقافي والتعليمي في بناء الإنسان وتعزيز مسيرة التنمية والاستقرار.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في الحفل الختامي للموسم العاشر لمشروع "تحدي القراءة العربي" بالأزهر الشريف، حيث أشاد سعادته بالدور الذي يضطلع به الأزهر الشريف بوصفه منارةً للعلم والمعرفة والاعتدال، وما يقدمه من جهود في ترسيخ قيم القراءة والوعي وإعداد أجيال قادرة على الإبداع والابتكار ومواكبة متطلبات العصر.

التعاون الثقافي بين الإمارات ومصر

وأوضح السفير الإماراتي لدى جمهورية مصر العربية أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل دعم المبادرات الثقافية والمعرفية الرامية إلى تنمية قدرات الشباب العربي، وفي مقدمتها مشروع "تحدي القراءة العربي"، الذي أصبح أحد أبرز المشروعات العربية الهادفة إلى تعزيز ثقافة القراءة واكتشاف المواهب وصناعة أجيال مؤمنة بقيمة العلم والمعرفة.

وأشار سعادة أحمد الزعابي إلى أن العلاقات الإماراتية المصرية تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون العربي المشترك، قائمًا على الاحترام المتبادل والرؤى المشتركة تجاه قضايا التنمية وبناء الإنسان، مؤكدًا أن الاستثمار في العقول ونشر المعرفة يعدان الركيزة الأساسية لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.

وفي ختام كلمته، هنأ سعادة السفير أحمد الزعابي بطل الموسم العاشر لتحدي القراءة العربي على مستوى الأزهر الشريف، وجميع الطلاب والطالبات المشاركين في المسابقة، مشيدًا بما قدموه من نماذج مشرفة للشباب العربي المحب للعلم والمعرفة، كما وجه الشكر إلى الأزهر الشريف والقائمين على تنظيم المشروع، تقديرًا لجهودهم في دعم مسيرة الثقافة والقراءة في الوطن العربي.