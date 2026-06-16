قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحركات واسعة.. وضع حجر الأساس لمستوطنة جديدة جنوب الخليل
أسعار الخضروات والفاكهة بالجملة اليوم الثلاثاء
الخارجية الفرنسية: دعوة الرئيس السيسي لقمة السبع ثقة في قدرته على صياغة حلول لأزمات الشرق الأوسط
الصحة الفلسطينية: 5 شهداء و8 مصابين في عدوان إسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة
حلم حمزة عبدالكريم من أمم أفريقيا 2019 لكأس العالم 2026
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد
السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية ببدء العام الهجري الجديد
في ختام تحدي القراءة العربي.. وكيل الأزهر: الرهان على جيل يقرأ رابح ولا يخيب
فرنسا والسنغال.. مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 6 - 2026 والقنوات الناقلة
وزير خارجية إيران: بدء تنفيذ مذكرة التفاهم يوم الجمعة وإنهاء الحرب في لبنان جزء من الاتفاق
أول يوليو.. تقديم خدمات السجل التجاري عبر 4700 منفذ بريدي للمواطنين
القاتل الصامت.. تحذيرات من صيف أكثر قسوة| ماذا يحدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الخالدي: مشاركة 2.9 مليون طالب ازهري في "تحدي القراءة العربي" إنجاز غير مسبوق

الدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية
الدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية
إيمان طلعت

أكد الدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن مشاركة أكثر من 2.9 مليون طالب وطالبة من الأزهر الشريف في تصفيات الدورة العاشرة من مشروع "تحدي القراءة العربي" تمثل إنجازًا غير مسبوق، وتعكس نجاح جهود الأزهر في ترسيخ ثقافة القراءة وتعزيز مكانة اللغة العربية لدى الأجيال الجديدة.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لإعلان بطل تحدي القراءة العربي في موسمه العاشر على مستوى الأزهر الشريف، والذي أُقيم بحضور فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، وأ.د. أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والسيد حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، وعدد من القيادات التعليمية والتربوية.

مشاركة طلاب الأزهر مشروع تحدي القراءة العربي 

وأوضح الخالدي أن طلاب الأزهر المشاركين في الدورة العاشرة مثلوا أكثر من 9800 معهد أزهري، بإشراف ما يزيد على 8800 مشرف ومشرفة، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة القياسية تأتي امتدادًا لمسيرة متميزة من التفاعل مع المشروع منذ انطلاقه عام 2015، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأشار إلى أن التعاون بين مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" والأزهر الشريف يجسد رؤية مشتركة تهدف إلى دعم اللغة العربية، وتشجيع الطلاب على القراءة والمعرفة، وتنمية مهارات التعلم الذاتي، وترسيخ قيم الحوار والانفتاح الحضاري والإنساني.

وأضاف أن مشاركة طلاب الأزهر تمثل ركيزة أساسية في نجاح تحدي القراءة العربي، الذي استقطب في دورته العاشرة أكثر من 40 مليون طالب وطالبة من 60 دولة حول العالم، مؤكدًا تقدير المؤسسة للدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر ثقافة القراءة وتحفيز الطلاب على الارتقاء بمستواهم المعرفي والثقافي.

وفي ختام كلمته، هنأ الخالدي أبطال تحدي القراءة العربي على مستوى الأزهر الشريف، كما هنأ المعاهد الأزهرية والمشرفين المتميزين والفائزين من فئة أصحاب الهمم وأولياء أمور الطلاب الفائزين، معربًا عن شكره وتقديره لكل من أسهم في إنجاح التصفيات ودعم الطلاب لتحقيق هذه النتائج المتميزة.

فوزان الخالدي مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تحدي القراءة العربي جهود الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رياح

رياح الخماسين تضرب البلاد مجددًا.. ماذا تعرف عنها وما أبرز أضرارها؟

بداية شهر المحرم

لماذا سُمي شهر المحرم بشهر الله؟.. سبب يغفل عنه كثيرون

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

منتخب بلجيكا

لوكاكو أنقذنا أمام الفراعنة.. ماذا قالت الصحف البلجيكية عن التعادل أمام مصر؟

محمد صلاح

تقييم محمد صلاح في مواجهة مصر وبلجيكا بكأس العالم 2026

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

رئيس مجلس الوزراء

فرحة "وزارية".. مدبولي وسويلم وفتحي يحتفلون بهدف الفراعنة بمونديال 2026

منتخب مصر

بعد التعادل أمام بلجيكا.. ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

يارا السكرى

يارا السكرى بفستان بتصميم جرىء

أصابع الموتزاريلا المقلية:

أصابع الموتزاريلا المقلية

بالصور

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم
تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم
تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟

تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟
تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟
تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

يارا السكرى بفستان بتصميم جرىء

يارا السكرى
يارا السكرى
يارا السكرى

فيديو

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد