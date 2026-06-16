الخالدي: مشاركة 2.9 مليون طالب ازهري في "تحدي القراءة العربي" إنجاز غير مسبوق

أكد الدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن مشاركة أكثر من 2.9 مليون طالب وطالبة من الأزهر الشريف في تصفيات الدورة العاشرة من مشروع "تحدي القراءة العربي" تمثل إنجازًا غير مسبوق، وتعكس نجاح جهود الأزهر في ترسيخ ثقافة القراءة وتعزيز مكانة اللغة العربية لدى الأجيال الجديدة.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لإعلان بطل تحدي القراءة العربي في موسمه العاشر على مستوى الأزهر الشريف، والذي أُقيم بحضور فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، وأ.د. أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والسيد حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، وعدد من القيادات التعليمية والتربوية.

مشاركة طلاب الأزهر مشروع تحدي القراءة العربي

وأوضح الخالدي أن طلاب الأزهر المشاركين في الدورة العاشرة مثلوا أكثر من 9800 معهد أزهري، بإشراف ما يزيد على 8800 مشرف ومشرفة، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة القياسية تأتي امتدادًا لمسيرة متميزة من التفاعل مع المشروع منذ انطلاقه عام 2015، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأشار إلى أن التعاون بين مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" والأزهر الشريف يجسد رؤية مشتركة تهدف إلى دعم اللغة العربية، وتشجيع الطلاب على القراءة والمعرفة، وتنمية مهارات التعلم الذاتي، وترسيخ قيم الحوار والانفتاح الحضاري والإنساني.

وأضاف أن مشاركة طلاب الأزهر تمثل ركيزة أساسية في نجاح تحدي القراءة العربي، الذي استقطب في دورته العاشرة أكثر من 40 مليون طالب وطالبة من 60 دولة حول العالم، مؤكدًا تقدير المؤسسة للدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر ثقافة القراءة وتحفيز الطلاب على الارتقاء بمستواهم المعرفي والثقافي.

وفي ختام كلمته، هنأ الخالدي أبطال تحدي القراءة العربي على مستوى الأزهر الشريف، كما هنأ المعاهد الأزهرية والمشرفين المتميزين والفائزين من فئة أصحاب الهمم وأولياء أمور الطلاب الفائزين، معربًا عن شكره وتقديره لكل من أسهم في إنجاح التصفيات ودعم الطلاب لتحقيق هذه النتائج المتميزة.