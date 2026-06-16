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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

10 جلسات نقاشية خلال مؤتمر ومعرض الصحة الافريقي Africa Health ExCon 2026

جانب من مشاركة الهيئة
جانب من مشاركة الهيئة
عبدالصمد ماهر

تشارك الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026، والمقام خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو 2026، وذلك في إطار تعزيز دور مصر المحوري في دعم وتطوير قطاع الرعاية الصحية بالقارة الأفريقية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في المجالات الصحية والطبية.

وتنظم الهيئة 10 جلسات نقاشية ضمن فعاليات المؤتمر، تستعرض خلالها تجربتها الرائدة في التغطية الصحية الشاملة، وجهودها في دعم برامج التوعية الصحية، والتحول الرقمي، والابتكار الصحي، بما يعكس تطور منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، فيما تشارك الهيئة بجناح تكنولوجي متكامل ضمن المعرض المصاحب، والذي شهد إقبالًا لافتًا من رواد المعرض منذ انطلاق فعالياته، للاطلاع على التجربة المصرية في تطوير الخدمات الصحية وتطبيقات التكنولوجيا الطبية.

أهمية الشراكات مع القطاع الخاص

كما يشارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، في عدد من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى، إلى جانب عقد اجتماعات مع قادة القطاع الصحي الحكومي والخاص في مصر وأفريقيا، حيث يستعرض التجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة، وجهود الهيئة في دعم الابتكار الصحي ورفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية، مع التأكيد على أهمية الشراكات مع القطاع الخاص باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية، وتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، وتسريع نقل التكنولوجيا وتوسيع نطاق التحول الرقمي داخل القطاع الصحي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أنه من المقرر توقيع 15 بروتوكول تعاون على هامش فعاليات المؤتمر، في مجالات السياحة العلاجية، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا الصحية، وتطوير خدمات الرعاية الصحية المتقدمة، بما يعزز فرص التكامل الصحي والاستثمار في القطاع الصحي بالقارة الأفريقية.

هذا، ويُعد مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026 أكبر منصة صحية واستثمارية في القارة الأفريقية، حيث يجمع نخبة من صناع القرار وقادة القطاع الطبي وممثلي المؤسسات الدولية والشركات المتخصصة في الصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية والتكنولوجيا الصحية، لبحث سبل تطوير المنظومات الصحية وتعزيز التعاون بين دول القارة.

ويعكس المؤتمر الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم جهود تطوير قطاع الرعاية الصحية بالقارة الأفريقية، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجالات الخدمات الطبية والصناعات الدوائية.

كما يهدف المؤتمر إلى دعم مسار الأمن الصحي الأفريقي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع الصحي، إلى جانب مناقشة أحدث التطورات في مجالات التكنولوجيا الطبية والتحول الرقمي والابتكار الصحي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

هيئة الرعاية الصحية Africa Health ExCon 2026 الاستثمار الطبي القطاع الصحي الحكومي التحول الرقمي القارة الأفريقية التكنولوجيا الطبية

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