غدًا الخميس.. افتتاح أول فرع للجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد والتكييف والتهوية بالإسكندرية

تفتتح مدينة الإسكندرية غدًا الخميس أول فرع للجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد والتكييف والتهوية (ASHRAE) تحت اسم ASHRAE Alexandria Chapter، برئاسة المهندس ماجد فؤاد، مؤسس ورئيس الفرع لدورة 2024 – 2026.

يشهد الحفل حضور رفيع المستوى من قيادات الجمعية الأم، أبرزهم رئيس الجمعية Dennis Knight، والرئيس السابق Farooq Mehboob، والمدير الإقليمي Bassel Anbari، بالإضافة إلى وفد دولي من مسؤولي الجمعية في مختلف أنحاء العالم ومنطقة الشرق الأوسط.

كما يشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة من مختلف القطاعات الأكاديمية والصناعية، من بينهم عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أحمد زايد، رئيس مكتبة الإسكندرية، عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين، محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، طارق النبراوي، نقيب المهندسين المصريين، هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين المصريين ونقيب مهندسي الإسكندرية، مجد المنزلاوي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، محمد هنو، رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وليد البرقي، عميد كلية الهندسة – جامعة الإسكندرية، ومنى جمال الدين، عميد كلية الطاقة والبيئة والبتروكيماويات بالجامعة المصرية اليابانية.

كما سيشارك في الحفل ممثلون عن فروع الجمعية الأخرى في مصر ASHRAE Cairo Chapter وASHRAE Pyramids Chapter، إلى جانب عدد من كبار المهندسين والمهنيين في مجالات التكييف والتهوية، والمعماريين، وممثلي قطاعات الصناعة والمقاولات والمكاتب الاستشارية.

أشار المهندس ماجد فؤاد إلى أن افتتاح الفرع الجديد يُعد تتويجًا لجهود كبيرة في تأسيس منصة علمية ومهنية تنطلق من الإسكندرية نحو العالمية، بالشراكة مع الجمعية الأم ASHRAE، التي تُعد المرجع الفني الأول عالميًا منذ عام 1895. كما أوضح أن الفرع يسعى إلى خلق بيئة مهنية حديثة تجمع مختلف التخصصات الهندسية، مع توفير فرص التأهيل والتدريب المتطور من خلال الموارد العلمية، والندوات، والدورات، والمؤتمرات الدولية.

وأضاف فؤاد أن الفرع سيقدم محتوى علميًا مجانيًا لدعم وتأهيل الطلاب والمهندسين، ويساهم في تعزيز الثقافة العلمية والصناعية، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لتمكين الشباب ورفع كفاءة العنصر البشري في المجالات الهندسية المختلفة.

دعا المهندس ماجد فؤاد جميع المهندسين والطلاب إلى المشاركة والانضمام إلى الفرع الجديد، والاستفادة من الخبرات الدولية والفرص التي تتيحها الجمعية، مؤكدًا أن الهدف هو الارتقاء بالمهندس المصري ليكون عنصرًا رئيسيًا في النهوض بالصناعة والتنمية في جمهورية مصر العربية.