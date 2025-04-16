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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

العدل جروب تقدم أضخم مسرحية موسيقية عن أم كلثوم.. صور

مسرحية عن حياة أم كلثوم
مسرحية عن حياة أم كلثوم
أحمد إبراهيم

بدأ على مسرح "المسرح" بفندق شهير أولى تحضيرات المسرحية الموسيقية أم كلثوم من إنتاج وتأليف وأشعار مدحت العدل، والتي تعد أول إﻧﺗﺎﺟﺎت "اﻟﻌدل ﺟروب ﺳﺗدﯾوز"، وأضخم عمل مسرحي يتناول سيرة كوكب الشرق.

محطات فى حياة أم كلثوم 

 تتناول المسرحية محطات هامة في حياة أم كلثوم وتأثيرها في حياتها، بالإضافة إلى قصة صعودها من قرية بمحافظة الدقهلية إلى القاهرة وتحولها إلى أهم مغنية في مصر والعالم العربي وذات صيت عالمي.

 وفي تصريحات سابقة للمنتج والكاتب مدحت العدل أكد أن العمل ضخم، وتعد أول مسرحية موسيقية تتناول حياة كوكب الشرق، موضحاً استخدام التكنولوجيا الحديثة لجذب الأجيال الجديدة للاستماع إلى أم كلثوم، ولإضافة أجيال جديدة إلى جمهور فن أم كلثوم الخالد.

أبطال المسرحية 

 المسرحية تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج أﺣﻣد ﻓؤاد، موسيقى وألحان خالد الكمار، إيهاب عبد الواحد، وإنتاج اﻟﻌدل ﺟروب ﺳﺗدﯾوز (ﻣدﺣت اﻟﻌدل) وسي ﺳﯾﻧﻣﺎ بروداكشنز (للمنتجين ھﺎﻧﻰ ﻧﺟﯾب وأحمد فهمي). وتم إعلان اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎرى اﻟدولي (CIB) راعي رئيسي ورسمي ﻟذﻟك اﻟﺣدث اﻟﺿﺧم، ومن المقرر عرض اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ ﻓﻰ ﺷﮭر ﺳﺑﺗﻣﺑر اﻟﻣﻘﺑل 2025، وذلك ﻋﻠﻰ ﻣﺳرح "المسرح" في فندق ﻣوﻓﻧﺑﯾك ﻣدﯾﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻹﻋﻼمي ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺳﺎدس ﻣن أﻛﺗوﺑر.

أم كلثوم مدحت العدل سيرة كوكب الشرق أحمد فؤاد الفنانة أم كلثوم

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