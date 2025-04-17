قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: تحسن النشاط الاقتصادي في مصر.. ومخصصات الصحة ترتفع 50%|فيديو
وزير المالية: مناقشات جارية لزيادة بدل الصحفيين وسنعلن التفاصيل قريبًا
الجيش اللبناني يعتقل مجموعة أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل
هل يجوز الزواج مع وجود نية الطلاق؟.. الإفتاء تجيب
شقيق حسام عبدالمجيد: الأولوية للزمالك.. والأهلي لم يفاوضنا
نتنياهو يوجّه بمواصلة مفاوضات غزة.. وحماس تعد ردها
ذكرى الخيانة.. لماذا تمنع الكنيسة القبلات والأحضان خلال الـ3 أيام الأخيرة من أسبوع الآلام؟
بدون حراسة.. محافظ قنا يستقل «تاكسي» لضبط التسعيرة ومراقبة التزام السائقين بها|شاهد
بمدى 650 كم.. سيارات كهربائية جديدة من بايك ArcFox
ديكلان رايس يفوز برجل المباراة في لقاء ريال مدريد وأرسنال بدوري الأبطال
طالب يُنهي حياته بـ«قرص المـ.ـوت» في سوهاج .. لهذا السبب
أنا فرفوشة .. هنا الزاهد تكشف حقيقة وجود حب جديد في حياتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 17 أبريل 2025: اكتساب مهارات

برج القوس
برج القوس
حياة عبد العزيز

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 17 أبريل 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

مشاهير برج القوس

ماجدة الرومي وكريم بنزيما ومحمد سعد ولبلبة.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 17 أبريل 2025

إنه وقتٌ مناسبٌ لمُجاراة ما يُثير اهتمامك، مهما جهلتَ! لذا، انغمس في التكهنات والأفكار - انغمس في الأسئلة وانكشف لك المزيد من الاكتشافات.

توقعات برج القوس في الحب

إذا كنتَ عازبًا، فربما يكون هذا هو الوقت المناسب لتزدهر في اهتمامٍ مشتركٍ من خلال محادثةٍ جادة. دع الحب ينمو في التفاهم المتبادل، على افتراض أنك تدعم شريكك عندما يفهم القلبان بعضهما البعض

برج القوس وحظك اليوم صحيا

قد يشكو الأطفال من مشاكل في صحة الفم، بينما يجب على كبار السن توخي الحذر عند رفع الأشياء الثقيلة، على النساء الحوامل توخي الحذر عند قيادة الدراجات النارية

برج القوس وحظك اليوم في العمل 

قد تؤدي إلى إنجازات مفاجئة أو دافع ذاتي متجدد، لا تتعجل الأمور اليوم، بل دع بريقها يأسرك.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

 يفتح ذلك آفاقًا واسعة لاكتساب مهارات أكثر كفاءة في الادخار والاستثمار، مما يزيد من قيمة حياتك الشخصية - نعم، يمكن أن يتحقق النمو المالي بوتيرة سريعة عندما نمنح أنفسنا الوقت.

برج القوس حظك اليوم توقعات برج القوس برج القوس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة بشأن الإجازات المقبلة

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث غدا ؟

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث غدا؟

زيزو

حقيقة الصور المتداولة لـ زيزو في النادي الأهلي

سيارة المطربة

اللودر كسّر عربيتها .. مطربة شهيرة تتعرّض لحادث سير بالتجمع الخامس |شاهد

حالة الطقس

تغيرات مفاجأة في درجات الحرارة تبدأ غدا .. بيان مهم من هيئة الأرصاد

شريهان

تفاصيل الحالة الصحية لـ شيريهان وحقيقة مرضها

رمضان صبحي

تطور مفاجئ .. بيان عاجل من منظمة مكافحة المنشطات بشأن قضية رمضان صبحي

الذهب

اعرف بكام.. ارتفاع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يزيد 100 جنيه

ترشيحاتنا

الإفتاء

هل يسامح الله من تاب عن أذية الناس؟.. أمين الإفتاء يجيب

جبل عرفات

هل يجوز الذهاب لعرفات مباشرة وترك المبيت يوم التروية؟.. الإفتاء تجيب

دعاء غير الحاج في يوم عرفة

هل يُستجاب دعاء غير الحاج في يوم عرفة؟.. أمين الفتوى يكشف

بالصور

قبل شم النسيم.. تعرف على طريقة تلوين البيض

قبل شم النسيم..تعرف على طريقة تلوين البيض
قبل شم النسيم..تعرف على طريقة تلوين البيض
قبل شم النسيم..تعرف على طريقة تلوين البيض

بعد ظهورها الأخير.. 10 صور جديدة لـ شيريهان

بعد ظهورها الاخير..10 صور لـشيريهان
بعد ظهورها الاخير..10 صور لـشيريهان
بعد ظهورها الاخير..10 صور لـشيريهان

طريقة عمل صوص سلطة السيزر

طريقة عمل صوص سلطة السيزر
طريقة عمل صوص سلطة السيزر
طريقة عمل صوص سلطة السيزر

قلبها مكسور .. هنا الزاهد تكشف تفاصيل طلاقها من أحمد فهمي وعلاقتها بـ طلعت زكريا

قلبها مكسور.. هنا الزاهد تكشف تفاصيل طلاقها من أحمد فهمي وعلاقتها بـ طلعت زكريا
قلبها مكسور.. هنا الزاهد تكشف تفاصيل طلاقها من أحمد فهمي وعلاقتها بـ طلعت زكريا
قلبها مكسور.. هنا الزاهد تكشف تفاصيل طلاقها من أحمد فهمي وعلاقتها بـ طلعت زكريا

فيديو

شام الذهبي

إغلاق مركز تجميل مملوك لابنة المطربة أصالة بالقاهرة

دا فليب

تكريم رئاسي لـ«4 حيطان»| مُبادرة إنسانية تحمي النساء من العنف والتشرّد.. فدا فليب تكشف التفاصيل

أزمات محمد رمضان

تاريخ محمد رمضان لإثارة الجدل من أزمة الطيار لـ بدلة الرقص

عمرو سلامة ومسلسل برستيج

عمرو سلامة يرد على تشبيه بريستيج: الاتهامات دي بقت عادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد