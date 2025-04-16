سرايا القدس تنعى اثنين من مقاتليها استشهدا في اشتباك مسلح ببلدة مسلية

نعت سرايا القدس بأسمى آيات الفخر والاعتزاز الشهيد القائد محمد عمر زكارنة (أبو الخطاب) 23 عام أحد منفذي عملية الفندق البطولية.

كما زفت سرايا القدس لعموم الشعب الفلسطيني بحسب البيان الفلسطيني؛ الشهيد المجاهد مروح ياسر خزيمة 19 عام من مجاهدي سرية قباطية بكتيبة جنين-

و قالت سرايا القدس " ارتقى الشهيدان صباح اليوم بعد خوضهما اشتباك مع قوة إسرائيلية حاصرتهما لعدة ساعات في بلدة مسلية.

وذكرت سرايا القدس في نهاية البيان" إننا في سرايا القدس ونحن نزف مجاهدينا الأبطال، الذين أذلوا العدو لنؤكد أننا سنبقى على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينيةـ غزة ان مستشفيات قطاع غزة شهدت وصول 25 شهيدًا (منهم 3 شهداء انتشال)، و 89 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية

وقالت " ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وأضافت : ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51,025 شهيد و 116,432 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وختمت الوزارة بيانها بالقول : حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (1,652 شهيد، 4,391 مصاباً).