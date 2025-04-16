ربيع: قناة السويس تأثرت بشدة بأزمة البحر الأحمر واتخذنا إجراءات عاجلة لاستعادة الحركة

قال الفريق أسامة رئيس هيئة قناة السويس ربيع أن قناة السويس واجهت العديد من الأزمات خلال السنوات الماضية على رأسها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة السفينة إيفرجيفين ومؤخرا أمن الملاحة في البحر الأحمر.

وشدد "ربيع" خلال كلمة له بمناسبة الاحتفال "بيوم التفوق" والذي عقد في محافظة الإسماعيلية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، شدد أن أزمة الملاحة في البحر الأحمر كان لها تأثير كبير جدا علي الملاحة في قناة السويس.

كما أشار الفريق أسامة ربيع أن أزمة الملاحة في البحر الأحمر أدت إلى تحويل خطوط التجارة إلى رأس الرجاء الصالح.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة اتخذت إجراءات سريعة لعودة الملاحة مرة أخرى في القناة لصورتها الطبيعية، كما قامت الهيئة بتقديم خدمات جديدة منها الصيانة والإصلاح للسفن والإنقاذ البحري والإسعاف البحري وتزويد السفن بالوقود.