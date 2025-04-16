قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: قناة السويس "قلب التجارة العالمية" وتمثل رمزا للسيادة الوطنية
البحوث الفلكية يحدد موعد غرة ذو القعدة
ربيع: قناة السويس تأثرت بشدة بأزمة البحر الأحمر واتخذنا إجراءات عاجلة لاستعادة الحركة
مدبولي: التطورات الإقليمية في البحر الأحمر تؤكد أهمية قناة السويس للعالم
تشكيل قمة ريال مدريد وأرسنال المتوقع في دوري الأبطال
مدبولي: الأزمة الأمنية في البحر الأحمر سبب تراجع إيرادات قناة السويس
وزير الصحة يستعرض رؤية مصر في تحقيق «العدالة الصحية»
مصر تستضيف أول بطولة أفريقيا لكرة القدم العلم
الزمالك: قضية بوبيندزا انتهت بوفاة اللاعب
مدبولي يشهد التوقيع على مذكرة تفاهم بين قناة السويس وشركة إسبانية
تمرد داخل جيش الاحتلال| جنود يحتجون ويطالبون بوقف الحرب.. وخبير: الأسرى ورقة غزة الأقوى
رئيس منظمة خريجي الأزهر يكرم الفائزين بـ لغز سفراء الأزهر الرمضاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ربيع: قناة السويس تأثرت بشدة بأزمة البحر الأحمر واتخذنا إجراءات عاجلة لاستعادة الحركة

الفريق أسامة ربيع - رئيس هيئة قناة السويس
الفريق أسامة ربيع - رئيس هيئة قناة السويس
محمود مطاوع

قال الفريق أسامة رئيس هيئة قناة السويس ربيع أن قناة السويس واجهت العديد من الأزمات خلال السنوات الماضية على رأسها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة السفينة إيفرجيفين ومؤخرا أمن الملاحة في البحر الأحمر.

وشدد "ربيع" خلال كلمة له بمناسبة الاحتفال "بيوم التفوق" والذي عقد في محافظة الإسماعيلية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، شدد أن أزمة الملاحة في البحر الأحمر كان لها تأثير كبير جدا علي الملاحة في قناة السويس.

كما أشار الفريق أسامة ربيع أن أزمة الملاحة في البحر الأحمر أدت إلى تحويل خطوط التجارة إلى رأس الرجاء الصالح.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة اتخذت إجراءات سريعة لعودة الملاحة مرة أخرى في القناة لصورتها الطبيعية، كما قامت الهيئة بتقديم خدمات جديدة منها الصيانة والإصلاح للسفن والإنقاذ البحري والإسعاف البحري وتزويد السفن بالوقود.

الفريق أسامة ربيع قناة السويس البحر الأحمر رأس الرجاء الصالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف 500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

صرف 500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

زيزو

بعد محاولة الحصول على مستند من السفارة الأمريكية.. تفاصيل تحركات زيزو ضد الزمالك قانونيًا

زيزو

محامي زيزو يكشف الفيديو الذي قد يغير مصير اللاعب مع الزمالك | تفاصيل

أرشيفية

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أبريل محليًا وعالميا

شعار الزمالك

بعد رحلة الإحتراف.. نجم مصري على أعتاب العودة إلي الزمالك

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 16-4-2025

مفاجاة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة المقبلة؟

مفاجاة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة المقبلة؟

كولر

إعلامي يكشف المرشح الأقرب لتدريب الأهلي بعد طلبه 4 ملايين دولار في الموسم

ترشيحاتنا

المجلس التصديري للأثاث

المجلس التصديري للأثاث والغرفة التجارية الإيطالية ينظمان ورشة لزيادة الصادرات

أرشيفية

سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلى والتجارى.. تعرف عليها

الدكتورة رانيا المشاط

المشاط: 100 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

بالصور

حليب الإبل الكنز الأبيض المنسي.. فوائده الغذائية والعلاجية ستدهشك

حليب الإبل.. الكنز الأبيض المنسي
حليب الإبل.. الكنز الأبيض المنسي
حليب الإبل.. الكنز الأبيض المنسي

محافظ الشرقية يتفقد المركز التكنولوجي بالزقازيق لمتابعة طلبات التصالح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تموين بلبيس تضبط 180 ألف قطعة حلوى أطفال محظور تداولها ومجهولة المصدر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تطبيع وخلافات مع زملائه وملابس غير لأئقة.. أزمات محمد رمضان مسلسل لا ينتهي

ازمات محمد رمضان
ازمات محمد رمضان
ازمات محمد رمضان

فيديو

حلا شيحة بالحجاب

اختيار الله خير لي.. حلا شيحة رجعت تاني للحجاب بشكل مفاجئ

عندليب ببدلة محمد رمضان

العندليب ببدلة محمد رمضان.. صورة أثارت الجدل وتحرك عاجل من أسرة عبدالحليم حافظ

رنا سماحة وابنها

بحكم المحكمة.. رنا سماحة تعود لمنزل حضانة طفلها وتنشر أول صورة برفقته

اللاعب مصطفى محمد

أحلم بالمونديال وبتعلم كل يوم من العميد.. مصطفى محمد يتحدّث عن حلمه منذ الطفولة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد