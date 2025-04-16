مقدم 150 ألف جنيه.. كراسة شروط شقق الإسكان الجديدة pdf كاملة

بعد فتح باب التقديم لـ حجز شقق الإسكان الإجتماعي الجديدة، زادت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن كراسة شروط الاسكان الجديدة pdf كاملة ، والتي تشمل كافة تفاصيل شقق بنك الإسكان والتعمير في أكبر مشروع سكني ضخم طرحته وزارة الإسكان والذي يشمل تنفيذ 400 ألف وحدة سكنية على مراحل متعددة .

رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الجديدة

يمكن الآن التقديم وحجز الوحدات إلكترونيًا من خلال تحميل كراسة شروط الإسكان عبر الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان، والتي تشمل كافة التفاصيل حول الطرح من الشروط، والمساحات، والأسعار، وخطوات الحجز والسداد.

رابط حجز شقق الإسكان الجديدة 2025.. اضغط هنــــا

كراسة شروط الاسكان الجديدة

كراسة شروط شقق الإسكان الجديدة pdf

كراسة شروط مشروع ديارنا المرحلة الأولى .. اضغط هــنـــا

كراسة شروط مشروع الاسكان المتنوع (الإسماعيلية - أهالينا - بشاير) >> اضغط هــــــنـــــــــا

كراسة شروط مشروع جنة وسكن مصر المنصورة الجديدة والإسكان الحر السويس الجديدة .. اضغط هــــنـــــــا

كراسة شروط مشروع ديارنا

كراسة شروط بنك الاسكان والتعمير

تشمل كراسة الشروط 2025 عدة بنود ومعلومات هامة للمتقدمين في حجز شقق الإسكان والتعمير وحجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة ، وتتضمن كراسة الشروط ما يلي:



1- شروط التقديم.

2- الأوراق والمستندات المطلوبة.

3- المدن المتاح فيها الوحدات.

4- الأسعار ومساحات الشقق.

5- نظام السداد وطرق التمويل.

6- خطوات التسجيل الإلكتروني.

وتقدم كراسة شروط بنك الاسكان والتعمير معلومات كاملة عن طرق السداد وأنظمة التمويل المتاحة، بالإضافة إلى الشروط العامة المتعلقة بالدخل والاستحقاق.

كما توضح الكراسة خطوات وإجراءات الحجز بشكل كامل، مما يسهل على المتقدمين فهم كل ما يتعلق بعملية الحجز والتقديم.

تحميل كراسة شروط الإسكان الإجتماعي pdf

رابط مباشر لتحميل كراسة شروط بنك التعمير والإسكان لشقق الإسكان الاجتماعي 2025

موقع وحدات الإسكان المتوسط

أما عن المدن المحافظات التي سيتم طرح الوحدات بها، فقد أوضح المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أن المدن الجديدة هي حدائق العاصمة، وبدر، و6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، و15 مايو، ورشيد، والعلمين الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، وناصر غرب أسيوط، وأسوان الجديدة، أما فيما يخص المحافظات، فإن الوحدات المطروحة في محافظات الدقهلية (جمصة)، ودمياط (شطا - تل وردة)، والبحر الأحمر (الغردقة)، والمنيا (مغاغة)، ومطروح، وذلك بمساحات تتراوح بين 90 مترًا إلى 127 مترًا.

شقق الاسكان الاجتماعي

شرح كراسة شروط الاسكان والتعمير 2025

نستعرض لكم في السطور التالية شرح كراسة شروط الإسكان المتنوع في عدد من المحافظات وهي الإسماعيلية والقاهرة والإسكندرية بإجمالي عدد وحدات 16 ألف وحدةوتبلغ قيمة جدية الحجز 150 ألف جنيه ..

أولا: الشروط العامة

أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وألا يقل من المتقدم عن 21 عاما في تاريخ التقديم، وأن يكون له أهلية للتصرف والتعاقد.



لا يحق للأسرة (الزوج الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة بذات المشروع ويجوز حجز وحدتين فقط بالمشروعات المختلفة في نفس الطرح.



يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.



ويقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد جدية الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.



ويعتبر التقدم على أى من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة، كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح.



والوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق الضوابط والقواعد المنظمة، مع فسخ العقد دون تنبيه أو انذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقا "للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، حيث أنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط".

ولكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات الى اجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى.

بعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل على حدائق بمساحات مختلفة وفقا لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع، وسيتم اتاحة تلك الحدائق بمقابل حق انتفاع وفقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن.

لا تخضع الوحدات السكنية المطروحة لمبادارات البنك المركزي للتمويل العقاري، ومتاح فقط الاستفادة من برامج التمويل العقاري الحر، طبقا لما جاء بالقانون رقم 148 لسنة " 2001 للتمويل العقاري من خلال البنوك ودون تحمل الهيئة لأي فروق عن أعباء.

ثانيا: الشروط المالية :

الأسعار

أسعار الوحدات محددة للمتر المربع ببيان أعداد الوحدات المرفق بخلاف نسب التميز لكل وحدة.



وديعة الصيانة المقررة من قيمة الوحدة يتم سدادها عند التعاقد.



يتم تحديد قيمة تقديرية (1%) من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدماً عند التعاقد، لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي ويتم عمل التسوية في نهاية العام.



يتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد، وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (غاز - كهرباء - مياه عند توصيلها للوحدة).

الأسعار وجدية الحجز

محافظة الإسماعيلية

سعر المتر 12000 جنيه

جدية الحجز 150 ألف جنيه

محافظة القاهرة

منطقة السلام

سعر المتر : 20000 جنيه

جدية الحجز : 150 ألف جنيه

محافظة القاهرة

منطقة المطرية

سعر المتر 25000 جنيه

جدية الحجز : 150 ألف جنيه

محافظة الإسكندرية

سعر المتر : 15000

جدية الحجز : 150 ألف جنيه

طريقة السداد

سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 150,000 جنية فقط مائة وخمسون ألف جنيها مصريا لا غير، بالإضافة الى مبلغ 1000 جنيه فقط ألف جنيه مصريا لا غير رسوم تسجيل لا ترد - دفعة واحدة وغير مجزأة عند التقدم.

للحجز بأحدي وسائل الدفع التالية:

التحويل من حساب العميل في كافة البنوك داخل مصر عن طريق ACH‏.)HDBKEGCAXXX سویفت سویفت کود التحويل من حساب داخلي ببنك التعمير والإسكان. السداد عن طريق فوري فروع فوري بطاقة بنكية من خلال کود سداد سيتم ارساله عبر رسالة نصية SMS

على أن يتضمن التحويل البيانات التالية:

رقم بطاقة الرقم القومي (14) رقم) سارية.. اسم المستفيد من التحويل اسم المتقدم للحجز رباعي.

في حالة رغبة السادة العملاء في السداد بالطرق الأخرى المعلنة بخلاف فوري يمكنهم تجاهل الرسالة.

ثالثا: نظام سداد باقي قيمة الوحدة

يتم استكمال قيمة 20% بالإضافة إلى (2) مصاريف إدارية من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء فترة الحجز. يتم سداد قيمة 10% بالإضافة إلى قيمة وديعة الصيانة المقررة من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام. باقي ثمن الوحدة (الـ (70%) يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الاستحقاق. بالإضافة الى (2%) طبقا لتعليمات وزارة المالية + (0.5% مصاريف تحصيل، يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ استلام الوحدة على ان يتم تقديم شيكات أجلة بها قبل الاستلام. في حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى 2 + 0.5% مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد. في حالة رغبة العميل سداد كامل الثمن أو سداد جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة سداد معجل بما يتجاوز نسبة %30 المطلوبة والمحدد توقيتاتها وبما لا يقل عن قيمة قسط لاحق يتم إعادة حساب الجدولة على الرصيد المدين وفقا للقواعد والنظم المالية والمحاسبية مع الالتزام بنسبة الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت

رابعا: الشروط العقارية:

التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية الا بموافقة كتابية من الجهة المختصة وفقا للقواعد المعمول بها و المتبعة في هذا الشأن .

في ضوء احكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بشأن تنظيم اتحاد الشاغلين يلتزم المخصص له الوحدة بسداد المبالغ المقررة ( من قيمة الوحدة عند التعاقد كوديعة لصالح اتحاد الشاغلين أو شركة ادارة يتم تكليفها للقيام بأعمال الصيانة ويتم الصرف من عائد الوديعة على الأمن والنظافة و الصيانة لمرافق المشروع ويعتبر ذلك شرط أساسي للتعاقد على الوحدة على ان يتم عمل التسوية المالية في نهاية كل عام و التزام المخصص له الوحدة بسداد فرق تكاليف الصيانة الزائدة عن عائد الوديعة للجهة المختصة .

تحديد مصاريف الصيانة سنويا وتختلف من وحدة إلى أخري طبقا لمساحتها والدور الواقعة به الخ.

يتم تحديد قيمة تقديرية (1%) من قيمة الوحدة الأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدما لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي ويتم عمل التسوية في نهاية العام .

جميع المخاطبات الصادرة من البنك أو الجهة المختصة لصاحب الشأن تكون صحيحه نافذة ومنتجة لاثارها قانونا طالما كانت مرسلة علي ) عنوان او بريد الكتروني او (SMS) الصاحب الشأن المدون باستمارة بيانات الحجز.

خامسا: حالات إلغاء التخصيص

تتخذ إجراءات إلغاء التخصيص في الحالات الاتية :-

في حالة اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بهذه الكراسة.



بناء على طلب المخصص له الوحدة.



عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ 20% بالإضافة الى (2%) مصاريف



ادارية ) من إجمالي ثمن الوحدة خلال المهلة الممنوحة للسداد.



عدم سداد قسطين متتاليين طبقاً لأسلوب السداد



التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الجهة المختصة



تغيير الغرض المخصص له الوحدة.



عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام



المبالغ التي يتم خصمها من المبالغ المسددة في حالة الغاء التخصيص قبل الاستلام هي: -



يتم خصم (2) مصاريف ادارية وذلك من إجمالي قيمة الوحدة.



المبالغ التي يتم خصمها من المبالغ المسددة في حالة الغاء التخصيص بعد الاستلام هي: -



يتم خصم (2) مصاريف ادارية وذلك من إجمالي قيمة الوحدة بالإضافة إلى خصم مقابل إشغال الوحدة بواقع 7% سنويا من إجمالي قيمة الوحدة من تاريخ استلام الوحدة وحتى تاريخ إعادة تسليمها للجهة

سادسا: خطوات حجز شقق الاسكان والتعمير 2025

الخطوة الأولي ( التقديم )

التقديم من يوم 2025/04/15 حتى يوم 2025/05/15 الساعة 11:59 مساء