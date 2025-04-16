محافظ أسوان: إنشاء مجمع مواقف سيارات دراو بتكلفة 37 مليون جنيه

أعلن محافظ أسوان، الدكتور إسماعيل كمال، عن الإعداد للبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مجمع مواقف سيارات مركز دراو الحضاري والنموذجي، ليضم خطوط السير الداخلية، وأيضًا للمدن والمحافظات المجاورة، والذي من المقرر أن يستوعب 300 سيارة ، بتكلفة تقديرية تصل لنحو 37 مليون جنيه ضمن الخُطَّة الاستثمارية للمدينة.



جاء ذلك خلال ترأس الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الاجتماع التنسيقي لعرض الرؤية المتكاملة لتنفيذ مجمع مواقف سيارات دراو.



وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع بعرض المواقع المقترحة لسرعة الانتهاء من الرسومات والتصميمات الهندسية لتنفيذ هذا المشروع الحيوي، والذي سيحقق نقلة هامة في منع حدوث أي تكدس، فضلًا عن استيعاب الحركة المرورية بشكل مستقبلي، وخلق واجهة حضارية وجمالية لمدينة دراو، مكلفًا بأن يتم بالتوازى إنهاء الإجراءات الإدارية من الطرح والترسية والجسات للتربة، ومراعاة المداخل والمخارج والرمبات ليتم إقامة هذا المشروع بشكل نموذجي متكامل، ويحقق بالتالي الهدف منه بما يصب في صالح أهالى مدينة دراو والمترددين عليها .