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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحفيين تطرح 300 وحدة سكنية بحدائق أكتوبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت نقابة الصحفيين عن طرح 300 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحة 80م2 (صافي 63م2)، شاملة حصة في الأرض، وذلك ضمن مشروع "حدائق النصر" المملوك لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير.


يُذكر أن هذه الوحدات كانت ضمن مشروع الإسكان القومي، وتم تحويلها إلى إسكان حر، وتقوم الشركة حاليًا بطرحها بعد الانتهاء من إجراءات التحويل.


يأتي هذا الطرح في إطار بروتوكول تعاون تم توقيعه بين شركة مدينة مصر ونقابة الصحفيين، بعد موافقة مجلس النقابة، وقد تضمن البروتوكول تخفيض سعر الوحدة من 900 ألف جنيه إلى 850 ألف جنيه، بالإضافة إلى تخفيض وديعة الصيانة إلى 85 ألف جنيه، مع إمكانية السداد بنظام التمويل العقاري.


يُسدد مبلغ 127,500 جنيه كدفعة مقدمة قبل التخصيص (تمثل 15% من قيمة الوحدة)، فيما يُدفع باقي المبلغ نقدًا عند التعاقد في حالة السداد الفوري، بالإضافة إلى وديعة الصيانة (10%)، كما يمكن ضم الوحدة السكنية  ضمن مبادرة التمويل العقاري، وتقسيط قيمة الوحدة على فترة تصل إلى 15سنة.


وجّه خالد البلشي نقيب الصحفيين، الشكر للزميلين علاء عمران ومصطفى حسين، على جهودهما في إتمام الاتفاق. 


كما أشار إلى أنه يجري حاليًا التفاوض على وحدات إضافية في حال انتهاء حجز الوحدات المخصصة للنقابة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع إدارة الشركة على تخصيص يومي الأحد والأربعاء من الساعة 11 صباحًا حتى 2 ظهرًا للزملاء الراغبين في معاينة الوحدات.


وأوضحت شركة مدينة مصر أن المنطقة السكنية تحتل 30% فقط من مساحة المشروع، وتعمل الشركة حاليًا على تطوير المنطقة بالكامل، وإقامة سور محيط بها.


يبدأ حجز الوحدات بدءًا من يوم الأربعاء 23 أبريل 2025م، وفقًا لأسبقية السداد.
ويُسمح للزميل بحجز وحدتين متجاورتين في حال رغبته بذلك، يوجد جدول كامل بأرقام الوحدات بالنقابة.

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