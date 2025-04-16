زوجة أمام محكمة الأسرة: بقاله 5 سنين مبيصرفش على البيت وعايز يتجوز

أقامت ربة منزل دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالتجمع، بعد زواج دام خمس سنوات، اتهمت فيها زوجها بالتنصل من مسئولياته، وامتناعه عن الإنفاق على أبنائه الثلاثة، إلى جانب سوء المعاملة والتعدي بالضرب.

زوجة تطلب الطلاق للضرر

قالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت من زوجها بعد خطوبة قصيرة لم تتجاوز الشهرين، ورغم أنها سبق لها الزواج مرتين، فإن رغبتها في الإنجاب دفعتها إلى خوض تجربة الزواج مجددا ، وتم التعارف عن طريق وسيط.

وأضافت أنه بعد الزواج رفض الزوج تحمل أي مسئولية، أو الإنفاق عليها أو على أطفاله، ما اضطرها إلى قضاء معظم سنوات زواجها بمنزل عائلتها، أنجبت منه ثلاثة أطفال ومع ذلك استمر في الإهمال والتعدي، ما دفعها لرفع دعوى طلاق للضرر.

وأكدت المدعية أنها حاولت أكثر من مرة الوصول إلى تسوية ودية، وطلبت من أهله وأقاربها التدخل لإصلاح العلاقة، لكنها فوجئت بإصراره على الطلاق ورفضه كافة محاولات الصلح، بسبب رغبته في الزواج من سيدة أخرى.

قضت المحكمة بتطليق المدعية طلقة بائنة للضرر، بعد ثبوت إهمال الزوج ورفضه الالتزام بمسئولياته تجاه أسرته.