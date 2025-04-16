تنقيب عن آثار.. كشف لغز تغيب شاب 5 أشهر بجنوب القاهرة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة ملابسات العثور على جثة شخص في منطقة المعصرة بعد دفنه بـ 5 أشهر، حيث تبين أن عملية تنقيب عن آثار سبب الواقعة.

تفاصيل العثور على جثة شاب بعد دفنه بـ 5 أشهر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة المعصرة تضمن ورود بلاغ من أسرة شاب متغيب منذ 5 أشهر وعلى الفور شكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف الملابسات.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين لأجهزة أمن القاهرة، أن وراء ارتكاب الواقعة أصدقاءه، حيث قاموا بالتنقيب عن الآثار وأثناء ذلك قام أحدهم بقتله، ثم قاموا بدفنه وتركه وفروا هاربين من موقع الحادث.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة تفصيليا وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.