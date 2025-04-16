أحمد موسى: المعركة الحالية هي حرب تجارية بامتياز بين الصين وأمريكا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المستهلك العالمي يبحث عن السعر الأرخص في السلع الأساسية، موضحا أن المعركة الحالية هي حرب تجارية بامتياز بين الصين وأمريكا، وليست مسألة تقنية أو صناعية.

وأضاف “موسي” خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدي البلد” الفضائية، أن هناك سوء نية أمريكية في التعامل مع الصين، قائلًا: "ترامب مش بيستهدف العالم كله، هو عايز يضرب الصين تحديدًا، وبيقول للعالم بطريقة غير مباشرة، ابعدوا عن الصين علشان أنا أكسب".

وتابع أحمد موسى، أن لديه اقتراحا للصين بأن تتحرك نحو احتضان الدول المتضررة من الرسوم الأمريكية، معتبراً أن ذلك "سيقلب الطاولة على واشنطن اقتصاديًا".

وأشار إلى أن العالم يتجه نحو الصين بشكل أكبر يومًا بعد يوم، لأنها تقدم أسعارًا عادلة وتتعامل بمرونة مع الشركاء دون فرض إملاءات سياسية أو عسكرية.