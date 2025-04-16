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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: المعركة الحالية هي حرب تجارية بامتياز بين الصين وأمريكا

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد حليم قنديل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المستهلك العالمي يبحث عن السعر الأرخص في السلع الأساسية، موضحا أن المعركة الحالية هي حرب تجارية بامتياز بين الصين وأمريكا، وليست مسألة تقنية أو صناعية.

وأضاف “موسي” خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدي البلد” الفضائية، أن هناك سوء نية أمريكية في التعامل مع الصين، قائلًا: "ترامب مش بيستهدف العالم كله، هو عايز يضرب الصين تحديدًا، وبيقول للعالم بطريقة غير مباشرة، ابعدوا عن الصين علشان أنا أكسب".

وتابع أحمد موسى، أن لديه اقتراحا للصين بأن تتحرك نحو احتضان الدول المتضررة من الرسوم الأمريكية، معتبراً أن ذلك "سيقلب الطاولة على واشنطن اقتصاديًا".

وأشار إلى أن العالم يتجه نحو الصين بشكل أكبر يومًا بعد يوم، لأنها تقدم أسعارًا عادلة وتتعامل بمرونة مع الشركاء دون فرض إملاءات سياسية أو عسكرية.

أحمد موسي الصين أمريكا على مسئوليتي صدي البلد

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