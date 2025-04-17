كنز غذائي.. تعرف على فوائد الزبيب الأسود

تتعدد فوائد الزبيب الأسود لغناه بالعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم وإمداده بالطاقة، وتعزيز صحة البشرة، فهو مصدر غني بالألياف، والحديد، والكالسيوم، والبوتاسيوم، علاوة على أنه يعد وجبة خفيفة وصحية، يمكن تناولها في أي وقت من اليوم.

ومن أهم فوائد الزبيب الأسود لفقر الدم لاحتوائه على 10% من الاحتياج اليومي من عنصر الحديد الهام لتكوين الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين لجميع أجزاء الجسم.

كما أن الزبيب الأسود يحتوي على فيتامين C الذي يساعد على امتصاص الحديد؛ لذلك ينصح بتناول الزبيب الأسود للمساهمة في علاج فقر الدم والوقاية من الإصابة به.

وفى هذا النقرير نقدم لك فوائد الزبيب الاسود وفقا لموقع هيلثى..

فوائد الزبيب الأسود

تأخر الشيخوخة..

-يحتوي الزبيب الأسود على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا، وتُبطىء عملية الشيخوخة المبكّرة.

-مفيد في الحدّ من مشكلة الشيب المبكّر فادخليه إلى نمطكِ الغذائي الصحي.

يساعد في علاج فقر الدم..

-يحتوي الزبيب على مستويات مهمة من الحديد، ما يجعله من الأطعمة الجيّدة التي تساهم في علاج مشكلة فقر الدم والأنيميا.

مكافحة مشكلة هشاشة العظام..

إنَّ الزبيب غنيّ بالبوتاسيوم والكالسيوم وهما من أبرز المعادن لصحة العظام.

حماية القلب

نسبةً لغنى الزبيب بالبوتاسيوم، فهو يساعد على التحكم بمستويات ضغط الدم. لذا، وللحفاظ على صحة القلب،

فوائد الزبيب في الوقاية من تسوس الأسنان

يحتوي الزبيب على بعض المركبات الكيميائية الطبيعية مثل حمض الأوليانوليك وحمض اللينولييك التي تعمل على مقاومة البكتيريا في الفم، والتي تسبب تسوس الأسنان، كما تساعد على تثبيط نمو البكتيريا المسؤولة عن التهاب دواعم السن.

الوقاية من السكري

الزبيب الأسود من الصنوف الغذائية التي تمتلك مؤشر جهد سكري منخفضاً Low Glycemic index ، مما يعني أنه لا يرفع نسبة السكر في الدم بسرعة كبيرة. كما انه يحتوي على البوتاسيوم ومواد أخرى، مما يعمل على خفض ضغط الدم والتحكم بمستويات السكر في الدم.