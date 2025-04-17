قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بينهم 16 طفلاً.. استشهاد 23 فلسطينيًا في خيم للنازحين بغارات جيش الاحتلال
أوفر دوز وحرق جـ.ـثة.. تفاصيل مثيرة في جريمـ.ـة سيدة أوسيم بعد سهرة حمراء
تباين أسعار مواد البناء في مصر يوم الخميس
المدارس تحذر الطلاب: ممنوع الغياب أثناء امتحانات شهر أبريل حرصا على "أعمال السنة"
الحكومة أصدرت القرار| مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف خلال أيام.. وهذا موعد الزيادة
إعلام عبري: حماس لا تواجه الجيش الإسرائيلي مباشرة للحفاظ على قوتها
تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الساعات المقبلة؟
وفاة سعد محمد ناشئ الزمالك السابق بعد معاناة مع السرطان
وزير الإسكان: عمل برنامج زمني أسبوعي لمتابعة المشروعات مع الشركات
حكم إطالة الإمام في الركوع ليلحق المأموم بالجماعة.. الإفتاء تحسم الجدل
الخميس أم الجمعة؟.. موعد العمل بالتوقيت الصيفي 2025 رسميًا
كيدهن عظيم.. حاولت الانتقام من طليقها فادعت تزعمه عصابة بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لم تطلب شيئاً تعجيزيا.. ماذا قالت سيدة ذوي الهمم للسائق قبل الاعتداء عليها

سائق يتعدى لفظيا على سيدة من ذوي الهمم
سائق يتعدى لفظيا على سيدة من ذوي الهمم
إسراء صبري

علق محمد سعيد عمارة، مؤسس حملة "15 مليون معاق"، على واقعة تعدي سائق أتوبيس نقل عام على سيدة من ذوي الهمم، قائلا: الحادث وقع قبل يومين، وانتشر الفيديو بشكل واسع، مشيرًا إلى أن السيدة لم تطلب أمرًا تعجيزيًا، بل فقط حقها في الصعود من الباب الأمامي وفقًا لحالتها الصحية.

وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن الدكتورة مي تحمل بطاقة خدمات متكاملة تؤكد إعاقتها المتعددة، حيث تعاني من إعاقة حركية وبصرية خفيفة، ورغم ذلك لم تجد أي تفهّم أو احترام من قِبل السائق.

وشدد على أن المشكلة لا تكمن في تصرف السيدة، وإنما في ضعف الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف: "هي لا تسعى لإثارة المشاكل أو تقديم بلاغ، لكنها أرادت توصيل رسالة بأن هذه الانتهاكات تتكرر يوميًا من عدد كبير من سائقي وموظفي النقل العام بسبب استخدام العكاز أو الكرسي المتحرك".

وناشد الجهات المعنية بضرورة تفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف تتطلب تدخلًا حاسمًا وسريعًا لضمان احترام كرامة هذه الفئة وحمايتها من التمييز وسوء المعاملة في وسائل النقل العامة.

ذوي الهمم أتوبيس نقل عام حملة 15 مليون معاق ذوي الإعاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة بشأن الإجازات المقبلة

سيارة المطربة

اللودر كسّر عربيتها .. مطربة شهيرة تتعرّض لحادث سير بالتجمع الخامس |شاهد

حالة الطقس

تغيرات مفاجأة في درجات الحرارة تبدأ غدا .. بيان مهم من هيئة الأرصاد

كريم الحسيني

اللهم أجرني في مصيبتي.. كريم الحسيني يعلن تعرضه لحادث

شريهان

تفاصيل الحالة الصحية لـ شيريهان وحقيقة مرضها

تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا يتظر المصريين الساعات المقبلة؟

تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الساعات المقبلة؟

صورة أرشيفية

الاتحاد الأوروبي يُعلن | 7 دول آمنة لعودة اللاجئين فورًا.. ومصر ضمن القائمة

بوبيندزا

مدرب بوبيندزا السابق: أشعر بالذنب لإقناعه بـ رابيد بوخارست بدلا من الزمالك

ترشيحاتنا

أرشيفية

أوهم ضحاياه بشهادات معتمدة.. حبس صاحب كيان تعليمي وهمي بالدقي

ارشيفيه

صدمتها سيارة مسرعة.. مصرع سيدة على الطريق الدولى بالدقهلية

شهادة الوفاة 2025

طريقة وخطوات استخراج شهادة الوفاة المميكنة 2025

بالصور

بكل بساطة.. طريقة عمل العيش الفينو

.طريقة عمل عيش الفينو
.طريقة عمل عيش الفينو
.طريقة عمل عيش الفينو

نضارة وخدود موردة.. فوائد يمنحها عصير البنجر للبشرة

عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه

للسعال والأنفلونزا.. تعرف على فوائد البرتقال الصحية

.تعرف على فوائد البرتقال
.تعرف على فوائد البرتقال
.تعرف على فوائد البرتقال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي؟

.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟
.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟
.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد