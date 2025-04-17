Egypt aura| مشروع تخرج طلبة إعلام القاهرة لتعزيز العلامة التجارية للدولة المصرية

أطلق طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان تخصص الاتصال السياسي بكلية الإعلام جامعة القاهرة "إيچيبتورا" هي حملة إعلامية جديدة نسبياً من نوعها وغير رائجة، وذلك في إطار مشروع تخرجهم، بهدف تعزيز العلامة التجارية للدولة المصرية.

تسعى الحملة إلى إعادة تقديم صورة مصر داخليًا وخارجياً بعيداً عن الصور النمطية التي تروج لها وسائل الإعلام الغربية، مع التركيز على ستة محاور رئيسية تعكس الهوية المصرية الحقيقية وفق نموذج "سيمون انهولت" ، وهي: السياحة، الصادرات، الشعب، الحوكمة، الاستثمار والهجرة، والثقافة والتراث.

واختار الفريق هذا الموضوع ليكون مشروعهم لإيمانهم بأن مصر، بتاريخها العريق وثقافتها الغنية، تستحق أن يكون لها علامة تجارية متميزة تواكب التطورات العالمية و تعبر عنها و عن كل التطورات التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة.

وتسهم في تعزيز الانتماء الوطني لدى الجمهور الداخلي، بالإضافة إلى تقديم صورة أكثر دقة للجمهور الخارجي.

ويأمل الطلاب أن تسهم مبادرتهم في زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الهوية الوطنية، مستخدمين وسائل إعلامية متنوعة مثل منصات فيسبوك و إنستجرام و تيكتوك لضمان وصول رسالتهم إلى الجمهور على نطاق واسع محلياً وعالمياً ، بما يعكس صورة مصر الحقيقية بأسلوب حديث وواقعي.