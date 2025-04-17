سيتروين C4X موديل 2025 المجمعة محلياً في السوق المصري.. سعر ومواصفات

أعلن الوكيل المحلي لعلامة ستروين في مصر، عن طرح سيارة ستروين C4X المجمعة محليًا في مصر بمصنع الهيئة العربية للتصنيع (AOI) بالتعاون مع مجموعة Stellantis العالمية، وذلك في خطوة هامة تدعم إستراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات ودعم الصناعة المحلية وتعزيز قطاع السيارات المصري.



وزودت السيارة سيتروين C4X موديل 2025، بمحرك PureTech سعة 1.2 لتر تربو بقوة 130 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وتجمع بين أداء قوي وكفاءة في استهلاك الوقود .





وتأتي السيارة سيتروين C4X موديل 2025 ، بأبعاد خارجية بطول 4,580 مم، و عرض 1,800 مم، و ارتفاع 1,525 مم، و قاعدة العجلات 2,670 مم، و مساحة الشنطة 510 لتر .

أما عن التجهيزات الخارجية للسيارة سيتروين C4X موديل 2025، فتأتي بمصابيح أمامية LED بإضاءة أوتوماتيك، و إضاءة نهارية LED، مصابيح ضباب أمامية، مرايا الأبواب سوداء مزودة بإشارات جانبية LED، نوافذ خلفية معتمة، جنوط ألومنيوم مقاس 17 بوصة، إطار احتياطي، فتحات عادم مزدوجة، و مساحات أمامية أوتوماتيك، ، حساس إضاءة،نظام تعليق مزود بوسائد هيدروليكية، فتح وغلق السيارة أوتوماتيك عند القرب، أما في الفئة الثانية فتاتي بسقف بانوراما متحرك .

وتضم التجهيزات الداخلية للسيارة سيتروين C4X موديل 2025، قفل مركزي، زر تشغيل وإيقاف المحرك، عجلة قيادة جلد، التحكم في مستوى الصوت من عجلة القيادة، بدالات نقل الحركة باليد، باور ستيرنج كهربي، تكييف أوتوماتيك ثنائي التوزيع، فتحات تكييف خلفية، نوافذ كهربائية، شاشة لمس مقاس 10 بوصة للترفيه وعرض البيانات، توصيل الهواتف الذكية بالسيارة عبر تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto، شاشة عدادات مقاس 5 بوصة، راديو FM/AM بأربع مكبرات صوت ووحدتين صوت، بلوتوث، ثلاث فتحات USB.

وتأتي أنظمة السلامة والأمان في السيارة سيتروين C4X موديل 2025، بوسائد هواء أمامية، وسائد الهواء الجانبية للمقاعد الأمامية متاحة من الفئة الأولى، وخاصية غلق وسادة مقعد الراكب، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج ثبات إلكتروني ESP، وفرامل يد إلكترونية نظام تحكم عند المطالع، و مثبت ومحدد سرعة، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، ونظام إنذار لضغط الهواء في الإطارات، و نظام تنبيه للسائق، و تأتي الفئة الثانية بأنظمة مثل: وسائد هواء ستارية، نظام رصد البقعة العمياء، حساسات ركن أمامية.

ويأتي سعر السيارة سيتروين C4X موديل 2025 :

- الفئة الأولى Feel بسعر 1,289,000 جنيه .

- الفئة الثانية Shine بسعر 1,449,000 جنيه .