إحالة للتحقيق.. ماذا حدث في جولات وكيل وزارة الشباب بالإسكندرية؟

قررت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية الدكتورة صفاء الشريف إحالة العاملين بمركز شباب طوسون للتحقيق بسبب عدم الانضباط.

جولات مفاجئة على جميع المراكز لمتابعة سير العمل

وذكرت مديرية الشباب والرياضة، في بيان اليوم، أنه في إطار الجولات المفاجئة المستمرة لمتابعة سير العمل داخل مراكز الشباب،بعروس البحر، أجرت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، جولة تفقدية موسعة شملت عددًا من مراكز الشباب بالمحافظة، تضمنت مراكز شباب: الحرية، الأنفوشي، طوسون، أبو قير، شملت أحياء الجمرك ووسط والمنتزه.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة لجنة موسعة ضمت وكيل المديرية للشباب، ومديري عموم إدارات الشباب والرياضة، ومديري إدارات الطلائع، وإعداد القادة، والعلاقات العامة والإعلام، إلى جانب معاوني مدير المديرية.

إشادة بمراكز شباب الحرية والأنفوشي

بدأت الجولة بزيارة مركز شباب الحرية، حيث تفقدت عددًا من المنشآت داخل المركز، منها حمام السباحة المُنشأ بنظام حق الانتفاع، وملعب كرة القدم، والمبنى الإداري، وصالة الجيم، وحلبة المصارعة، مشيدة بمستوى التنظيم والنظافة وانتظام العاملين بالمركز.

وتوجهت بعد ذلك إلى مركز شباب الأنفوشي، حيث تفقدت الملاعب المختلفة، والمبنى الإداري، ومحطة الطاقة الشمسية التي دخلت مرحلة التشغيل التجريبي، في إطار توجه الدولة نحو استخدام الطاقة المتجددة.

كما شملت الزيارة حديقة الأطفال من ذوي الهمم، التي أُنشئت بالتعاون مع نادي الروتاري، والمراكز التطوعية لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف، والتي تهدف إلى تعزيز قيم المشاركة منذ الصغر.

وشملت الجولة زيارة تنسيقية للمدينة الشبابية بأبو قير، لبحث تنفيذ عدد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة، حيث تفقدت منطقة الألعاب الترفيهية والملاعب، أعقبها زيارة لمركز شباب أبو قير ورافق سيادتها الدكتور مدير المدينة الشبابية وتفقد الملاعب والمبنى الإداري، وقد أكدت خلال الزيارة علي ضرورة سرعه الانتهاء من ضوابط الرعاية الصحية لأعضاء المركز.

إحالة العاملين بمركز شباب طوسون للتحقيق

واختتمت وكيل الوزارة جولتها بزيارة مركز شباب طوسون،حيث لم يتواجد سوى موظفة خدمة عامة واحدة. وعلى الفور قررت إحالة جميع العاملين بالمركز إلى التحقيق، مشددة على أننا حريصون على فرض الانضباط الإداري ورفع كفاءة الأداء الوظيفي في جميع المراكز وتقديم انشطه مختلفه تخدم كافه الفئات العمرية.

وفي المقابل، أعربت الشريف عن تقديرها للمستوى المتميز لمراكز شباب الأنفوشي، الحرية، وأبو قير، ووجهت الشكر للعاملين بها على جهودهم الواضحة في تقديم خدمات متميزة وبيئة مناسبة للشباب والنشء.

تأتي هذه الجولات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، والتأكد من جاهزية مراكز الشباب لاستقبال الفعاليات الكبرى والمشروعات القومية التي تستضيفها محافظة الإسكندرية علي مدار العام.