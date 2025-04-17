قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بينهم 16 طفلاً.. استشهاد 23 فلسطينيًا في خيم للنازحين بغارات جيش الاحتلال
أوفر دوز وحرق جـ.ـثة.. تفاصيل مثيرة في جريمـ.ـة سيدة أوسيم بعد سهرة حمراء
تباين أسعار مواد البناء في مصر يوم الخميس
المدارس تحذر الطلاب: ممنوع الغياب أثناء امتحانات شهر أبريل حرصا على "أعمال السنة"
الحكومة أصدرت القرار| مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف خلال أيام.. وهذا موعد الزيادة
إعلام عبري: حماس لا تواجه الجيش الإسرائيلي مباشرة للحفاظ على قوتها
تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الساعات المقبلة؟
وفاة سعد محمد ناشئ الزمالك السابق بعد معاناة مع السرطان
وزير الإسكان: عمل برنامج زمني أسبوعي لمتابعة المشروعات مع الشركات
حكم إطالة الإمام في الركوع ليلحق المأموم بالجماعة.. الإفتاء تحسم الجدل
الخميس أم الجمعة؟.. موعد العمل بالتوقيت الصيفي 2025 رسميًا
كيدهن عظيم.. حاولت الانتقام من طليقها فادعت تزعمه عصابة بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحالة للتحقيق.. ماذا حدث في جولات وكيل وزارة الشباب بالإسكندرية؟

جولات بمراكز شباب الإسكندرية
جولات بمراكز شباب الإسكندرية
أحمد بسيوني

قررت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية الدكتورة صفاء الشريف إحالة العاملين بمركز شباب طوسون للتحقيق بسبب عدم الانضباط.

جولات مفاجئة على جميع المراكز لمتابعة سير العمل

وذكرت مديرية الشباب والرياضة، في بيان اليوم، أنه في إطار الجولات المفاجئة المستمرة لمتابعة سير العمل داخل مراكز الشباب،بعروس البحر، أجرت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، جولة تفقدية موسعة شملت عددًا من مراكز الشباب بالمحافظة، تضمنت مراكز شباب: الحرية، الأنفوشي، طوسون، أبو قير، شملت أحياء الجمرك ووسط والمنتزه.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة لجنة موسعة ضمت وكيل المديرية للشباب، ومديري عموم إدارات الشباب والرياضة، ومديري إدارات الطلائع، وإعداد القادة، والعلاقات العامة والإعلام، إلى جانب معاوني مدير المديرية.

إشادة بمراكز شباب الحرية والأنفوشي

بدأت الجولة بزيارة مركز شباب الحرية، حيث تفقدت عددًا من المنشآت داخل المركز، منها حمام السباحة المُنشأ بنظام حق الانتفاع، وملعب كرة القدم، والمبنى الإداري، وصالة الجيم، وحلبة المصارعة، مشيدة بمستوى التنظيم والنظافة وانتظام العاملين بالمركز.

وتوجهت بعد ذلك إلى مركز شباب الأنفوشي، حيث تفقدت الملاعب المختلفة، والمبنى الإداري، ومحطة الطاقة الشمسية التي دخلت مرحلة التشغيل التجريبي، في إطار توجه الدولة نحو استخدام الطاقة المتجددة.

كما شملت الزيارة حديقة الأطفال من ذوي الهمم، التي أُنشئت بالتعاون مع نادي الروتاري، والمراكز التطوعية لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف، والتي تهدف إلى تعزيز قيم المشاركة  منذ الصغر.

وشملت الجولة زيارة تنسيقية للمدينة الشبابية بأبو قير، لبحث تنفيذ عدد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة، حيث تفقدت منطقة الألعاب الترفيهية والملاعب، أعقبها زيارة لمركز شباب أبو قير  ورافق سيادتها الدكتور مدير المدينة الشبابية وتفقد الملاعب والمبنى الإداري، وقد أكدت خلال الزيارة علي ضرورة سرعه الانتهاء من ضوابط الرعاية الصحية لأعضاء المركز.

إحالة العاملين بمركز شباب طوسون للتحقيق

واختتمت وكيل الوزارة جولتها بزيارة مركز شباب طوسون،حيث لم يتواجد سوى موظفة خدمة عامة واحدة. وعلى الفور قررت إحالة جميع العاملين بالمركز إلى التحقيق، مشددة على أننا حريصون على فرض الانضباط الإداري ورفع كفاءة الأداء الوظيفي في جميع المراكز وتقديم انشطه مختلفه تخدم كافه الفئات العمرية.

وفي المقابل، أعربت الشريف عن تقديرها للمستوى المتميز لمراكز شباب الأنفوشي، الحرية، وأبو قير، ووجهت الشكر للعاملين بها على جهودهم الواضحة في تقديم خدمات متميزة وبيئة مناسبة للشباب والنشء.

تأتي هذه الجولات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، والتأكد من جاهزية مراكز الشباب لاستقبال الفعاليات الكبرى والمشروعات القومية التي تستضيفها محافظة الإسكندرية علي مدار العام.

الاسكندرية الشباب والرياضة صفاء الشريف مركز شباب طوسون عدم الانضباط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة بشأن الإجازات المقبلة

سيارة المطربة

اللودر كسّر عربيتها .. مطربة شهيرة تتعرّض لحادث سير بالتجمع الخامس |شاهد

حالة الطقس

تغيرات مفاجأة في درجات الحرارة تبدأ غدا .. بيان مهم من هيئة الأرصاد

كريم الحسيني

اللهم أجرني في مصيبتي.. كريم الحسيني يعلن تعرضه لحادث

شريهان

تفاصيل الحالة الصحية لـ شيريهان وحقيقة مرضها

تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا يتظر المصريين الساعات المقبلة؟

تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الساعات المقبلة؟

صورة أرشيفية

الاتحاد الأوروبي يُعلن | 7 دول آمنة لعودة اللاجئين فورًا.. ومصر ضمن القائمة

بوبيندزا

مدرب بوبيندزا السابق: أشعر بالذنب لإقناعه بـ رابيد بوخارست بدلا من الزمالك

ترشيحاتنا

بروتوكول تعاون بين محافظة المنيا وشركة لنقل الركاب

محافظ المنيا يوقع بروتوكول مع EUT لدعم نظام النقل بـ 15 أتوبيساً

جولة بمستشفى العجمي التخصصي

لمتابعة انتظام سير العمل.. جولة مفاجئة ومرور ميداني بمستشفى العجمي

محاضرات توعويه للطلاب

أسرة مستقرة تساوى مجتمعا آمنا.. معسكر توعوي لطلاب جامعة المنيا

بالصور

بكل بساطة.. طريقة عمل العيش الفينو

.طريقة عمل عيش الفينو
.طريقة عمل عيش الفينو
.طريقة عمل عيش الفينو

نضارة وخدود موردة.. فوائد يمنحها عصير البنجر للبشرة

عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه

للسعال والأنفلونزا.. تعرف على فوائد البرتقال الصحية

.تعرف على فوائد البرتقال
.تعرف على فوائد البرتقال
.تعرف على فوائد البرتقال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي؟

.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟
.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟
.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد