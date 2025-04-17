نقيب الأطباء: طبيب الامتياز مرتبه 2800 جنيه ولا يعمل فى مكان آخر

قال نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، إن المشاكل التي يعاني من الأطباء لا تقتصر على ضعف المرتبات والأجور فقط، ولكن هناك معاناة من حيث التدريب وبيئة العمل، متابعا: عدد ساعات العمل للطبيب الشاب قد تصل إلى 36 ساعة متواصلة.

وأضاف أسامة عبد الحي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج يحدث في مصر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن سكن الأطباء وساعات العمل من ضمن المشاكل التي يواجهها الأطباء، متابعا: وجبات الطعام للأطباء غير متوفرة لبعض الأطباء.

وأوضح أن الوضع أصبح سيئا للغاية، كما أن الاعتداء على الفرق الطبية والمستشفيات يشكل خطورة وتهديدا واضحا على الأطباء، ونحن في انتظار تفعيل قانون المسؤولية الطبية لحمايتهم.

واسترسل: طبيب الامتياز يحصل على 2800 جنيه ولا يعمل فى مكان آخر وراتب الطبيب المقيم لا يزيد عن 7 آلاف جنيه وفي حالة كونه طبيب مدرس يحصل على مايقارب من 10 آلاف جنيه.